Alemanha gastou 55 mil euros em cabeleireiros e maquilhadores com Merkel desde a sua saída (há 20 meses)

Marcelo concede a Merkel grau de Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique

Em dois anos a Alemanha gastou quase 55 mil euros em cabeleireiros e maquilhagem com a ex-chanceler alemã, que deixou o governo em 2021.

De acordo com documentos obtidos pelo Tagesspiegel, Angela Merkel acumula várias despesas pagas pelo Estado desde que saiu.

A chancelaria continua a pagar o cabeleireiro e a maquilhadora de Angela Merkel para todos os eventos a que a antiga chefe do governo vai, sejam públicos ou privados. Gastos que ascenderam a 37.780 euros em 2022, e que já chegaram aos 17.200 euros neste ano.

“O assumir de custos está relacionado com a continuação da representação em eventos oficiais, independentemente de serem públicos ou privados”, justificou o governo alemão, em resposta à publicação.

Esta não é a primeira vez que despesas deste género geram críticas na Alemanha, sendo prática comum entre as figuras do Estado. A equipa do atual chanceler, Olaf Scholz, também gastou mais de 60 mil euros em despesas semelhantes.

Mas não são os únicos gastos públicos a causar polémica. Um inquérito parlamentar concluiu que o Estado gastou cerca de 1,5 milhões de euros em fotógrafos, cabeleireiros e maquilhadores no primeiro ano de governo.