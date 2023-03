Um prédio antigo na zona da av. Comandante Valódia, em Luanda, Angola, desabou por volta das 2:00 da madrugada deste sábado. Segundo os meios de comunicação social locais, o prédio já tinha sido evacuado por suspeita de desabamento.

"O prédio foi construído ainda no tempo colonial e os indícios de que estava em iminente risco de colapso começaram a surgir co mais intensidade há cerca de 15 dias", relata o Novo Jornal, citando os vizinhos.

O Corpo de Bombeiros dirigiu-se para o local e até agora não há relatos de vitimas mortais.

Na madrugada de hoje (por volta das duas horas), colapsou um edifício na Avenida Comandante Valódia em Luanda. Não há informações de vítimas mortais até ao momento. O prédio, segundo populares, já tinha sido evacuado pelos bombeiros por suspeita de desabamento. pic.twitter.com/DUhrHaoshO — Fredy (@FCahanda) March 25, 2023

A causa foi possivelmente uma "ruptura da tubagem as redes de distribuição de água do edifício vizinho, que contribuiu para a "perda de capacidade de suporte do solo de fundação”, de acordo com um relatório do Laboratório de Engenharia de Angola, explica o Jornal de Angola. O mesmo jornal falou com o engenheiro de construção civil, Edmundo Sapalalo, que refere "a falta de manutenção e alterações que impactaram no tempo de vida útil da estrutura" como as causas do desabamento do edifício".