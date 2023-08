“Ele não pretendia acabar com sua vida”. Mãe de Angus Cloud revela causa de morte

Uma semana depois do anúncio da morte de Angus Cloud, a mãe do ator recorreu às redes sociais para descartar o suicídio do filho.

De acordo com a imprensa internacional, Fezco de Euphoria tinha entrado num estado grave de depressão após a morte do pai. Conor Hickey não resistiu a um cancro que atinge a membrana do interior das paredes torácica e abdominal e a morte prematura do ator aos 25 anos - apenas uma semana após o funeral do pai - levantou suspeitas de um eventual suicídio, cenário que a mãe veio agora negar.

“Ele não pretendia acabar com sua vida”, escreveu Lisa Cloud, revelando que embora o seu filho “estivesse profundamente triste com a morte prematura do seu pai por mesotelioma, o seu último dia foi alegre”.

“Publicações nas redes sociais sugeriram que a sua morte foi intencional. Eu quero que saiba que não é o caso”, vincou.

Segundo Lisa Cloud, Angus estava a “reorganizar o seu quarto e a espalhar itens pela casa”, com o objetivo de lá ficar e de ajudar a “sustentar as suas irmãs na faculdade” e também ajudar a mãe “emocional e financeiramente”.

“Quando nos abraçámos, dissemos o quanto nos amávamos e ele disse que me veria pela manhã. Não sei se ou o que ele pode ter colocado no seu corpo depois disso. Só sei que ele encostou a cabeça na escrivaninha onde fazia os projetos de arte, adormeceu e não acordou”, escreveu a progenitora, deixando no ar a hipótese de uma overdose acidental.

O resultado da autópsia ainda não é conhecido, mas a mãe de Angus disse que “podemos vir a descobrir que ele teve uma overdose acidental e trágica, mas está bastante claro que ele não pretendia sair deste mundo”. “As suas lutas eram reais”, destacou.

Apesar de nunca ter sido confirmado oficialmente, Diomi Cordero, ex-gestor de talentos, revelou que Angus era viciado em alguns medicamentos e que o ator tinha problemas com o uso de drogas.