Os animais de estimação também sofrem com o frio. Sabe o que deve fazer para os ajudar?

Quando Clara, de dois anos de idade, calça as quatro botas de borracha para sair para o frio intenso de uma manhã de inverno em Helsínquia, normalmente dá um salto e um pulo antes de estar pronta para sair.

"A Clara faz uma hilariante caminhada com as botas - levantando as pernas bem alto - mas esquece-se logo delas quando saímos para a rua", diz o dono da cadela, Vappu Vansén.

Sem as botas, o malamute do Alasca, o pastor alemão e o pit bull resgatados da Croácia "coxeavam com o frio", garante Vansén, redatora da empresa irmã da CNN, a HBO Max, por email. "Se não as tivesse calçadas, tentava levantar as quatro patas ao mesmo tempo, por isso as botas salvaram-lhe a vida."

Vento frio e queimaduras pelo frio

Essa imagem pode provocar um sorriso, mas proteger as extremidades de um animal de estimação do congelamento e do sal usado para descongelar as estradas é importante, refere Dana Varble, chefe veterinária da Comunidade Veterinária da América do Norte, uma organização sem fins lucrativos que fornece apoio e desenvolvimento profissional para a comunidade global de cuidados de saúde veterinária.

"Quando a temperatura desce para entre 6 graus negativos e 12 graus negativos e condições abaixo de zero, as queimaduras de frio podem ocorrer muito rapidamente", diz Varble.

"As pontas das orelhas e as pontas das caudas são as mais atingidas, e os animais mais pequenos são mais rapidamente afetados. Primeiro, verá a pele ficar pálida e as orelhas podem começar a dobrar ou enrolar porque os tecidos estão a ser danificados."

Existem gráficos online sobre queimaduras pelo frio que indicam o tempo que uma pessoa pode ficar no exterior sem proteção, dependendo da temperatura, e que se aplicam também a cães e gatos, acrescenta a veterinária.

"A maior parte dos animais de estimação não são como os cães de trenó, que estão sempre no exterior a ambientar-se lentamente ao frio ao longo de semanas ou meses. Isso não só altera a sua pelagem, como também as camadas de gordura e de músculo e até o metabolismo", explica Dana Varble. "A sensação de vento também é importante. O vento corta o pelo tal como corta o nosso equipamento de inverno".

Os gatos precisam da mesma proteção, sublinha Holly Sizemore, chefe de missão da Best Friends Animal Society, uma organização líder em bem-estar animal que trabalha para acabar com o abate de gatos e cães nos abrigos da América até 2025.

"Se as temperaturas caírem e o seu gato sair para o exterior, tem de se certificar de que ele não fica sem vigilância durante muito tempo", aconselha Sizemore.

Mesmo o interior das casas pode ser frio, por isso é importante ter uma cama quente e de apoio, especialmente para cães e gatos com artrite, refere o especialista. Mas não se esqueça de ler as instruções de segurança antes de utilizar qualquer cama ou cobertor de aquecimento.

"Muitas pessoas pensam 'oh, vamos torná-la mais aconchegante com um cobertor por cima'. Mas isso pode, de facto, representar um risco de incêndio", afirma. "É muito importante ter cuidado extra com todas as coisas que envolvem calor."

Os animais de estimação mais velhos precisam de proteção extra - tanto no interior como no exterior quando passeiam na neve e no gelo (Lisa Salzman/Moment RF/Getty Images)

Estradas salgadas

Há outra preocupação: nem todas as cidades usam produtos seguros para animais de estimação para salgar as estradas na batalha contra o gelo.

"Pode causar perturbações gástricas e irritação da boca se estiverem a ingerir ou a lamber os pés com sal", explica Dana Varble. "É uma boa ideia limpar rapidamente as patas quando chegam, porque a sua inclinação natural é lamber os pés a dada altura."

No entanto, ter uma área livre de gelo é importante, especialmente para animais de estimação mais velhos que podem ter artrite, dizem os especialistas.

"Tal como as pessoas, os animais de estimação podem escorregar em zonas com gelo", lembra Dana Varble. "Por isso, mantenha-se atento à limpeza, utilize sais seguros para animais de estimação ou considere a utilização de um tapete térmico que mantenha a neve e o gelo derretidos. Se fizer passeios mais longos e houver muito gelo na zona, tente escolher uma superfície de relva ou de terra. Pode ser um pouco mais difícil para o seu animal de estimação andar na neve, mas é uma boa solução em comparação com o gelo."

Não utilize tigelas de metal se colocar água ou comida no exterior, uma vez que as línguas e as patas podem aderir aos cristais de gelo. E aqui está algo em que talvez não tenha pensado - as janelas e portas com más correntes de ar também podem ficar geladas.

"Os cães que gostam de olhar para fora das janelas ou portas podem ficar congelados devido aos cristais de gelo que se formam à volta dos rebordos das janelas e portas", diz Dana Varble. "É raro, mas pode causar ferimentos na pele".

Sinais de perigo

Como é que sabe se o seu animal de estimação está em perigo devido ao frio? De acordo com a American Veterinary Medical Association, se o seu animal de estimação estiver "a choramingar, a tremer, parecer ansioso, abrandar ou parar de se mexer, parecer fraco ou começar a procurar locais quentes para se esconder, leve-o rapidamente para dentro de casa, porque está a mostrar sinais de hipotermia".

Não agir com rapidez suficiente pode levar a um comportamento mais extremo.

"Quando vemos um animal ou uma pessoa que está ao frio há tanto tempo que deixou de tremer, isso é de facto um mau sinal", acrescenta Varble. "Depois começamos a ver comportamentos realmente bizarros. As pessoas podem entrar em delírio e deixar de procurar temperaturas quentes, de se abrigar ou de tentar fazer uma fogueira.

"Nos animais, vemo-los a correr lá fora, confusos, e é literalmente isso que está a acontecer - o cérebro deles também está a arrefecer e já não se comportam de forma lógica."

Outro perigo a ter em conta é o anticongelante derramado, que é altamente tóxico, mas também sedutor para os animais.

"É melhor comprar anticongelante que tenha um agente amargo, porque o anticongelante pode ser muito doce", explica Sizemore. "É definitivamente muito perigoso, e se alguma vez vir um derrame de anticongelante, deve limpá-lo imediatamente."

Cuidar dos animais da comunidade

Considere também outro grupo de animais que não deve ser esquecido quando se trata de segurança no inverno - cães e gatos vadios.

"Muitos locais têm gatos comunitários - gatos de que muitas pessoas do bairro cuidam. Estão habituados a estar no exterior, mas também precisam de proteção extra", refere Sizemore. "Felizmente, existem muitas opções online fáceis e económicas que podem ser compradas ou construídas por si. Já vi alguns pátios e casas para gatos bastante divertidos, do tipo "faça você mesmo".

Também é uma boa ideia verificar se há animais vadios no seu carro antes de o ligar, acrescenta Sizemore.

"Os motores dos carros são quentes, por isso, por vezes, os gatos selvagens ou da comunidade sentem esse calor e rastejam para dentro do motor", refere. "Por isso, é sempre uma boa ideia dar uma pequena pancada no capô antes de entrar no carro.

"É importante sermos conscientes porque, infelizmente, se ligarmos o carro com um gato junto ao motor, podemos feri-lo ou matá-lo."