A emocionante história da cadela Pipsqueak: separada dos donos, viajou 16.000 quilómetros para reencontrá-los

Deixada para trás na covid-19, esta pequena cadela viajou 16.000 quilómetros para se juntar aos seus donos

por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Todos os melhores cães acabam por encontrar o seu caminho para casa. Por vezes, como aconteceu com a "cadela-salsicha" Pipsqueak, têm de embarcar numa viagem de mais de 16.000 quilómetros para lá chegar.

A pequena Pip ficou retida na Carolina do Sul no auge da pandemia, depois de os seus donos terem sido obrigados a abandonar a sua viagem de barco à volta do mundo e a voar para casa, na Austrália.

Com as fronteiras a fecharem-se rapidamente, Zoe e Guy Eilbeck, e os seus filhos Cam e Max, tiveram menos de 48 horas para arrumar tudo no seu iate de 12 metros, depois de atracarem em Hilton Head Island.

As duras regras de importação de animais de estimação da Austrália significavam que a sua fiel dachshund, Pip, não podia ir com eles.

Não faz mal, pensaram eles. Poderiam regressar num instante para uma reunião "de abanar a cauda" antes de voltarem ao oceano.

Assim, Zoe fez alguns telefonemas de última hora para que Pip ficasse a cargo de um amigo, e a família despediu-se para o que esperavam que fossem apenas umas seis curtas semanas.

Mas não foi bem isso que aconteceu.

Deixada para trás

Os Eilbecks encontraram Pip pela primeira vez em 2018, em Messina, na Sicília, quando estavam a meio da sua viagem de quatro anos de vela.

Pip adaptou-se rapidamente à vida a bordo, desfrutando do tempo no convés e com a família.

Zoe diz que sempre esteve ciente de que levar a cadela de volta para casa seria uma tarefa longa e demorada, devido aos regulamentos fronteiriços muito rigorosos da Austrália.

"Eu sabia que teríamos de importar Pip e que ela teria de passar 10 dias em quarentena", conta Zoe à CNN.

Quando chegou a altura, planeavam levá-la de avião da ilha de Vanuatu, no Pacífico Sul, que fica a uma distância relativamente curta de Sydney.

Claro que não era para ser assim. Quando o coronavírus começou a espalhar-se no início de 2020, os Eilbecks decidiram dirigir-se à Carolina do Sul para encontrar um local seguro para o seu iate - e para Pip.

A 27 de março, Zoe alugou um carro e fez uma viagem de oito horas até à Carolina do Norte, onde entregou o cão à sua amiga Lynn Williams antes de a família apanhar um voo de regresso a Sydney.

"Pip passou de viver num veleiro para viver numa quinta de bisontes", ri-se Zoe. "Isso é algo que realmente me faz cócegas."

Infelizmente, Williams já tinha dois cães na quinta e não podia acolher outro durante muito tempo. Por isso, fez um anúncio à procura de alguém que a substituísse como tutora de Pip.

Ellen Steinberg, que vive em Hillsborough, Carolina do Norte, foi uma das três pessoas que responderam ao anúncio.

"O acordo era que Pip decidiria com quem iria viver", conta Steinberg à CNN. "Nós [ela e o seu cão Frankly] ganhámos e Pip veio uns dias depois."

Como o anúncio tinha entrado em poucos pormenores sobre a razão pela qual os Eilbecks tinham deixado Pip para trás, Steinberg admite ter feito alguns juízos severos sobre a sua decisão.

"Ouvi dizer que uma família que vivia num barco tinha abandonado o seu cão e voado de volta para a Austrália e fiquei imediatamente com impressões sobre quem eram essas pessoas", acrescenta Steinberg.

"Mas assim que falei com eles, apercebi-me que não podiam ser mais carinhosos. Fiquei com a impressão errada por não saber todos os pormenores."

Enquanto Steinberg tomava conta de Pip, Zoe levantava-se às 4 da manhã todos os dias da semana para tratar da interminável papelada envolvida na importação de um cão dos Estados Unidos para a Austrália, ao mesmo tempo que se mantinha a par de Pip através de videochamadas e mensagens.

"Estava sempre a tirar fotografias e a publicá-las nas redes sociais", diz ela. "A Pip começou a criar a sua própria base de fãs."

Rapidamente se tornou claro que não seria possível aos Eilbecks regressar aos Estados Unidos devido às restrições de viagem impostas pela Covid-19. Pip teria de fazer a longa viagem até à Austrália sozinha.

Processo de importação demorado

A burocracia tornou-se ainda mais complicada devido às perturbações provocadas pela pandemia.

"Para exportar um cão da América, é necessário obter uma declaração dos EUA que ateste que o cão está de boa saúde e que fez determinadas análises ao sangue relacionadas com a raiva", explica Zoe.

"Isto estava a ser feito em Nova Iorque, que agora estava fechada. Por isso, tentar fazer qualquer coisa desse género era extremamente difícil".

Steinberg também tinha de levar constantemente Pip ao veterinário local para tratar da papelada, das vacinas e das análises ao sangue, para que ela cumprisse os requisitos.

Quando finalmente receberam uma licença de importação para a Austrália, a Qantas, a companhia aérea de bandeira da Austrália, anunciou que já não transportava cães para o país.

Depois de muitos telefonemas, Zoe descobriu que a família poderia importar Pip se passasse pela Nova Zelândia e conseguiu colocar o seu cãozinho num voo de Los Angeles para Auckland, reservando-o através da empresa de transporte de animais Jetpets.

Nessa altura, Steinberg, que tinha tomado conta de Pip durante três meses, teve de fazer uma viagem para visitar a família e passou o cão à sua amiga Stacey Green.

"Quando a Staciey ficou com a Pip, apaixonou-se por ela, ao ponto de eu pensar que não a ia recuperar", brinca Zoe.

Mas ainda tinham de levar a Pip da Carolina do Norte para Los Angeles. E embora os voos estivessem a funcionar, estavam constantemente a ser cancelados.

Voar com carga também passou a ser um problema. Muitas transportadoras americanas não permitiram o transporte de animais de estimação entre maio e setembro, os meses mais quentes para os animais viajarem no Hemisfério Norte.

Zoe decidiu publicar uma mensagem nas redes sociais à procura de alguém que estivesse a viajar da costa leste para a costa oeste.

Foi então que Melissa Young, que trabalha para a fundação de salvamento de cães The Sparky Foundation, entrou em ação e ofereceu-se para atravessar a América com Pip.

Depois de se certificar de que Pip se sentia confortável com ela, Young voou de Greensboro para Charlotte, na Carolina do Norte, e depois de Charlotte para Los Angeles com a dachshund debaixo do seu assento.

Pip foi então entregue à Jetpets, que ficou com ela durante a noite para tratar de todas as declarações e da papelada, antes de a colocar num voo de Los Angeles para Auckland.

Uma vez a bordo, todos os seus cuidadores temporários, juntamente com os Eilbecks, estavam à beira dos seus assentos, acompanhando o seu voo enquanto atravessava o oceano.

"Estávamos em todo o mundo a ver este voo a passar pelo ecrã", diz Zoe.

Pip chegou a Auckland a 23 de julho e ficou em quarentena durante a noite antes de voar para Melbourne, onde passou mais 10 dias em quarentena, como é obrigatório para todos os animais de estimação que chegam à Austrália vindos do estrangeiro.

Estava previsto que ela voasse para Sydney a 3 de agosto, mas o estado de Vitória impôs um confinamento rigoroso assim que Pip chegou e as fronteiras entre Vitória e Nova Gales do Sul foram encerradas.

O irmão de Zoe, Rob, que vive em Melbourne, concordou em acolher Pip durante alguns dias, e a cadela fizeram-lhe reservas em nada menos do que quatro voos para Sydney, mas todos foram cancelados.

Por esta altura, a história já tinha sido divulgada pelos meios de comunicação locais e, após uma reportagem no Sydney Morning Herald, a Virgin Australia interveio e concordou em levar Pip para casa.

Novos começos

Quando Pip chegou finalmente ao aeroporto de Sidney, a 11 de agosto, cinco meses depois de a terem visto pela última vez, os Eilbecks estavam lá para a receber, juntamente com uma equipa de filmagem e vários repórteres locais.

Foi um reencontro emotivo.

"O nosso maior receio era que, depois de todo aquele tempo, ela não se lembrasse de nós", diz Zoe.

"Os meus filhos estavam tão preocupados que pegaram num cachorro-quente e esfregaram-no nas mãos. E foi então que esta pequena cadela entra no hangar, pavoneando-se..."

"Quando ouviu as nossas vozes, veio a correr para os nossos braços. Foi absolutamente incrível tê-la de volta depois de todo aquele tempo."

Depois de tanto tempo separados, os Eilbecks estão entusiasmados por terem a sua "tripulação" novamente reunida.

"Tenho consciência de que ela é uma cadela, mas pensamos em nós como uma espécie de tripulação", diz Zoe.

"Vivendo num barco, temos mesmo de trabalhar em conjunto. E mesmo que ela tenha ficado a preguiçar e não tenha feito nada, continuamos a considerá-la um membro da nossa tripulação."

Desde então, a família mudou-se para Scotland Island, uma ilha e um subúrbio nas praias do norte de Sydney, para continuar o seu "estilo de vida aquático" e os seus filhos regressaram à escola.

Viajam de ida e volta para o continente num barco de pesca de alumínio, conhecido como "tinny".

"A Pip está a abraçar isso porque é uma cadela com o barco no coração", acrescenta Zoe.

"Ela voltou diretamente para o que mais gosta, que é deitar-se no nosso convés e contribuir com lambidelas e alegria."

Se tivessem podido continuar a sua viagem, Zoe acredita que estariam atualmente na Polinésia Francesa ou a caminho das Fiji.

No entanto, o seu iate, chamado No Plans Just Options [à letra, "Sem Planos Apenas Opções"], continua atracado no mesmo local onde o deixaram em março.

Recentemente, tomaram a difícil decisão de colocar o iate no mercado e estão agora concentrados em aproveitar ao máximo a sua nova vida na ilha da Escócia.

"Esta é a nossa próxima aventura", diz Zoe, sublinhando que as restrições de viagem e as quarentenas obrigatórias tornaram a navegação internacional "lenta e complicada".

"Voltaremos a navegar dentro de alguns anos", acrescenta.

Os Eilbecks mantiveram o contacto com todos os cuidadores de Pip, que continuam a seguir as suas aventuras através da conta de Instagram da família.

"Sinto que fizemos amigos para toda a vida", diz Steinberg, revelando que as pessoas comentam frequentemente "temos saudades da Pip" nas suas publicações nas redes sociais.

"Tem sido uma história muito bonita. Especialmente durante um período bastante horrível no mundo para a maioria das pessoas."

A viagem de Pipsqueak para casa

27 de março de 2020: a família Eilbeck atraca o seu barco em Hilton Head Island, na Carolina do Sul. Zoe Eilbeck conduz até à Carolina do Norte, onde entrega Pip à sua amiga Lynn Williams.

4 de abril: Pip muda-se para a casa de Ellen Steinberg em Hillsborough, Carolina do Norte.

19 de julho: com a salvadora de animais Melissa Young como sua companheira, Pip voa para Charlotte, Carolina do Norte, e depois para Los Angeles.

21 de julho: depois de uma noite numa suíte de hotel, Pip apanha um voo de 13 horas em carga de Los Angeles para Auckland, Nova Zelândia.

24 de julho: Pip voa de Auckland para Melbourne, na Austrália, onde fica em quarentena obrigatória por 10 dias.

11 de agosto: Pip voa de Melbourne para Sydney, e reúne-se finalmente com os Eilbecks.

Nota: artigo originalmente publicado na CNN a 2 de setembro de 2020