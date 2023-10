"Os portugueses continuam a ser muito solidários". Angariados 224 mil euros e 320 toneladas de alimentos e bens para animais

A associação Animalife anunciou esta quarta-feira que recolheu 320 toneladas de alimentação e bens para distribuir por grupos de apoio a animais e 224.372 euros através da campanha de vales, no âmbito de mais uma iniciativa do Banco Solidário Animal.

O presidente da Animalife, Rodrigo Livreiro, adiantou à agência Lusa que a iniciativa do Banco Solidário Animal (BSA), que decorreu com ações de recolha nos principais supermercados do continente e ilhas, angariou 260.603 quilogramas de ração seca e húmida para cães e gatos e 60.828 de areia para gatos, “além de muitos outros bens de primeira necessidade, como trelas, coleiras, comedouros ou produtos de higiene e limpeza, entre outros”.

Paralelamente, o BSA recolheu, através da campanha de doação de vales, 224.372 euros, que “vão ser convertidos em bens de primeira necessidade para ajudar pessoas e famílias em situação de especial vulnerabilidade com animais de companhia, inscritas nos programas de apoio social-animal da Associação Animalife”.

Os bens recebidos foram distribuídos nos respetivos fins de semana em que decorreram as ações de campanha, entre 16 de setembro e 08 de outubro, “pelas associações zoófilas, grupos de apoio animal e protetores individuais, de norte a sul do país, incluindo ilhas”.

O presidente da Animalife destacou o “sucesso da campanha perante as dificuldades das pessoas e da conjuntura” e que “os portugueses continuam a ser muito solidários no apoio às muitas estruturas zoófilas que têm dificuldade em alimentar os animais que têm a seu encargo”, acrescentando que “a participação dos voluntários foi fundamental para garantir o sucesso da campanha de recolha de bens alimentares essenciais à sobrevivência de mais de 75 mil animais”.

Os bens serão distribuídos por mais de 600 entidades de apoio animal (associações legalmente constituídas, grupos de apoio animal e protetores individuais), famílias carenciadas e pessoas em situação de sem-abrigo com animais a cargo, inscritos nos Programas de Apoio da Animalife, a entidade promotora e organizadora do Banco Solidário Animal.