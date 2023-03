Três pinguins-reais idosos receberam lentes oculares feitas à medida durante uma cirurgia para remover as cataratas no que se crê ser o primeiro procedimento do género a nível mundial para melhorar a sua visão, revela um jardim zoológico de Singapura.

Em comunicado, os veterinários do Mandai Wildlife Group afirmam que as aves estavam entre os seis pinguins idosos que foram operados às cataratas há dois meses e que, desde então, recuperaram completamente.

Incluem três pinguins-reais com 20 anos ou mais, e três pinguins-de-humboldt, de 7 a 13 anos, que vivem no Parque das Aves de Jurong, em Singapura.

As cataratas, que causam áreas turvas no olho que dificultam a visão, são uma condição comum relacionada com a idade, tanto em pessoas como em animais.

"Notámos a nebulosidade nos seus (olhos) e moviam-se como se tivessem dificuldade em ver as coisas à frente deles", diz a veterinária Ellen Rasidi, explicando a decisão de remover as cataratas.

Um pinguim-real é operado às cataratas numa clínica em Singapura. Foto: Mandai Wildlife Group

Os pinguins-reais receberam implantes de lentes intraoculares feitos à medida, diz Gladys Boo, uma oftalmologista veterinária que participou nas cirurgias, que ela disse serem "um marco na medicina veterinária".

As lentes foram feitas à medida na Alemanha com medidas precisas para se adaptarem ao olho de cada pinguim - um processo que levou dois meses, diz Boo.

"Como uma espécie maior, os pinguins-reais têm olhos suficientemente grandes e estáveis para manter as lentes personalizadas no lugar, por isso decidimos prosseguir com este procedimento inédito a nível mundial para melhorar ainda mais a sua visão para além da remoção da catarata", diz Boo.

Fotos tiradas nos bastidores mostram o delicado procedimento, que Boo diz ser especialmente complicado para os pinguins devido às suas características únicas, tais como uma terceira pálpebra que protege os seus olhos debaixo de água, mas que tende a fechar sob cirurgia.

Após a cirurgia, os seis pinguins tiveram de permanecer fora de água e os tratadores do jardim zoológico tiveram de lhes colocar gotas para os olhos duas vezes por dia.

Os pinguins-reais são a segunda maior espécie de pinguim e encontram-se no Oceano Antártico e subantártico.

Embora não estejam ameaçados, estão protegidos ao abrigo da legislação sobre a vida selvagem. Podem pesar até 18 quilos e atingir até 1 metro de altura e podem viver até 30 anos em cativeiro.

Tratadores e veterinários disseram ter observado "um aumento na capacidade de resposta e níveis de atividade" nos pinguins após a cirurgia.

"É bom vê-los mais ativos, o que indica uma melhoria da visão", diz Rasidi, o veterinário. "Os pinguins-reais estão também a adaptar-se bem às novas lentes".

Um aparelho mede a pressão no olho de um pinguim-de-humboldt. Foto: Mandai Wildlife Group

O mundialmente reconhecido Jurong Bird Park de Singapura chegou a albergar cerca de 3.500 aves, incluindo papagaios, flamingos e águias, antes de fechar as portas em agosto passado para se preparar para uma mudança para novas instalações, onde se juntará ao zoológico da cidade, ao safari noturno e a um novo resort de luxo para formar um centro de ecoturismo.

O parque tem estado envolvido em vários salvamentos e esforços de reabilitação de alto nível ao longo dos anos – incluindo o tratamento de um calau com cancro, equipando-o com um bico protético impresso em 3D.