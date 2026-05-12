Pense em animais letais, como tubarões ou cobras. Há um que é 180 vezes mais letal - e está ao nosso lado todos os dias - TVI

Pense em animais letais, como tubarões ou cobras. Há um que é 180 vezes mais letal - e está ao nosso lado todos os dias

  • Há 25 min

O surto de hantavírus tem várias implicações, sendo uma delas a maneira como os animais nos transmitem doenças

O ser humano habituou-se a viver rodeado de animais. Estão em casa, acompanham rotinas, criam laços e fazem parte da vida de milhões de famílias.

Mas a proximidade, cada vez mais comum, traz também riscos que muitas vezes passam despercebidos. Algumas doenças podem ser transmitidas dos animais para os humanos e representam uma ameaça real à saúde pública.

Muitas doenças têm como reservatória precisamente os animais. Os germes podem passar de animais para humanos de diferentes formas.

Através da alimentação, por exemplo, do leite não pasteurizado ou carne, picadas de insetos, contacto direto - como a saliva, sangue, urina ou fezes dos animais -, até mesmo ingerir água que pode estar contaminada com fezes de um animal infetado.

E há ainda o risco que advém do contacto indireto ao tocar em superfícies contaminadas.

Por outro lado, quando um humano pensa em animais letais, o pensamento foge para os tubarões ou cobras. Mas há um que é 180 vezes mais letal: um estudo feito pela Fundação Bill e Melinda Gates revela que as serpentes causam 125 mil mortes anuais, enquanto este animal 180 vezes mais letal causa 725 mil mortes por ano em todo o mundo. O vídeo no topo do artigo explica tudo.

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