Refugiado, cristão e pai. Quem é o homem que atacou brutalmente quatro crianças e dois adultos num parque infantil em Annecy, França?

Quatro crianças e dois adultos feridos em ataque com arma branca num parque infantil de França

Tem 31 anos e chama-se Abdalmasih H. O suspeito de ferir quatro crianças e dois adultos num ataque em Annecy, na região de Haute-Savoie, em França, é originário da Síria, um homem cristão que se refugiou na Suécia e depois requereu asilo em França.

De acordo com as informações divulgadas pelos media franceses, Abdalmasih H. vivia desde 2013 na Suécia onde tinha estatuto de exilado. Terá casado com uma mulher sueca, também de origem síria, de quem se separou antes de se mudar para França. São pais de uma criança de três anos, exatamente da mesma idade que uma das vítimas.

Abdalmasih H. tinha chegado da Suécia há cerca de nove meses e não tem domicílio fixo em França. De acordo com o Le Fígaro, o homem entrava frequentemente em França e terá realizado o pedido de asilo no Escritório Francês de Proteção a Refugiados e Apátridas (Ofpra) em 28 de novembro de 2022, apesar de já possuir o estatuto de refugiado na Suécia. Neste requerimento de asilo, o homem descreve-se como um cristão da Síria. Há apenas alguns dias o seu pedido de asilo terá sido negado.

O suspeito, que apenas fala inglês, não estava sob o efeito de drogas ou de álcool, de acordo com a BFMTV, e não teria cadastro criminal na França ou em qualquer outro país da União Europeia.

No ataque, Abdalmasih H. feriu uma menina britânica de três anos, um bebé de 22 meses e outras duas crianças de dois anos, de acordo com o The Mirror. Também dois adultos foram feridos pelo homem.

A AP News reporta que durante o ataque, Abdalmasih H. terá gritado: “em nome de Jesus Cristo!”. Na altura, estava a usar calções, uns óculos de sol e um lenço à volta da cabeça, e teria um crucifixo e um livro de orações no momento em que foi detido.

Foi detido pela polícia minutos após o ataque. Não são conhecidas as suas motivações, mas de acordo com as autoridades ataque não terá tido motivações terroristas.