A atriz Annie Wersching morreu este domingo, vítima de cancro, confirmou o seu agente, Craig Schneider, à CNN. Tinha 45 anos.

Wersching ficou conhecida por interpretar a agente do FBI Renee Walker na série "24".

O marido de Wersching, Stephen Full, divulgou uma declaração à CNN:

"Há hoje um buraco na alma desta família. Mas ela deixou-nos as ferramentas para o preencher. Ela encontrava a felicidade no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Ela ensinou-nos a não esperar que a aventura nos encontrasse. 'Vai procurá-la. Está em todo o lado'. E encontrá-la-emos", escreveu.

Wersching apareceu regularmente em dramas televisivos. Em 2007, interpretou Amelia Joffe na longa novela do ABC "General Hospital", mas o seu papel de sucesso surgiu em 2008 quando interpretou a agente do FBI Renee Walker no sucesso Fox show "24 Horas", ao lado de Kiefer Sutherland durante a sétima e oitava temporadas.