Previsões da sorte do horóscopo chinês: o que nos espera no Ano do Dragão

É altura de dizer adeus às orelhas de coelho e entrar no Ano do Dragão - a única criatura mítica entre os doze signos do horóscopo chinês.

Para além de comer alimentos auspiciosos e dar/receber bênçãos, o Ano Novo Lunar - que este ano acontece a 10 de fevereiro - é também uma altura para muitos consultarem os astros e descobrirem o que está reservado para os meses vindouros.

A maioria das pessoas sabe o básico: o ciclo de 12 anos do calendário do zodíaco chinês é representado por 12 animais diferentes, por esta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco.

O animal do zodíaco é determinado pelo ano de nascimento, o que significa que os nascidos em 2024 serão do signo do Dragão. Os nascidos em 2025 serão Serpentes, e assim por diante.

Mas isso é só o começo. Para os fiéis seguidores do sistema, um ano não é apenas categorizado pelo animal. Há também um complexo ciclo sexagenário composto por dez troncos celestes e doze ramos terrestres.

2024 é o ano do Dragão de Madeira

Todos os anos, um tronco celeste (um dos cinco elementos, que se enquadram na categoria yin ou yang) é emparelhado com um ramo terrestre (um dos doze animais do zodíaco chinês).

Este ano combina o tronco celeste "Jia" - que representa a madeira yang - e o ramo terrestre "Chen", que representa o Dragão. Isto faz de 2024 o Ano do Dragão de Madeira.

Dependendo do que os elementos representam e da forma como interagem uns com os outros, os seguidores acreditam que se pode ter uma ideia do que os próximos meses podem reservar.

"Jia simboliza a madeira e o Dragão é uma criatura muito terrena", explica Thierry Chow, uma consultora de Hong Kong que mistura a geomancia tradicional chinesa com elementos de design moderno.

"A relação entre os dois elementos diz-nos muito sobre o ano. Nos cinco elementos, dizemos que a madeira limita a terra. Isso significa que, em 2024, as indústrias da categoria da madeira irão provavelmente suprimir as da categoria da terra."

Chow diz que os setores com uma forte presença de madeira - incluindo cultura, publicação e floricultura - terão mais probabilidade de prosperar do que os setores terrestres, como desenvolvimento imobiliário e mineração.

Independentemente do tronco celeste com que o Dragão está associado, a criatura sagrada é um signo do zodíaco muito popular, especialmente na Ásia.

"Acredita-se que o Dragão representa uma liderança forte e grande. Muitas pessoas querem ter bebés dragão este ano", conta Chow.

"Este ano também será significativo porque é o ano em que o mundo entra num novo capítulo, do oitavo para o nono período da estrela voadora Xuan Kong".

Chow explica que há nove estrelas voadoras Xuan Kong que influenciam o feng shui do mundo. Cada uma delas domina-nos durante duas décadas antes de passar o testemunho à estrela seguinte.

O ano de 2024 marca o início do próximo reinado de 20 anos sob a nona estrela voadora.

"A estrela número nove representa a energia feminina - por isso, as mulheres vão assumir o controlo em muitas áreas. Também representa a tecnologia, a arte e o design, bem como a espiritualidade", diz Chow.

As nove estrelas podem também ajudá-lo a decidir em que direção deve viajar nos próximos meses.

Chow encoraja os viajantes a explorar lugares no sudoeste, noroeste e leste - não importa se esses destinos do sul estão dentro da sua cidade ou fora do seu país.

O "Grão-Duque de Júpiter" é o senhor da sorte

Quanto à sorte individual, os seguidores acreditam que a sorte do seu animal do zodíaco depende das posições do Tai Shui - as divindades celestes que se pensa girarem paralelamente e na direção oposta a Júpiter.

Para calcular a forma como cada pessoa será afetada num determinado ano, um consultor de geomancia chinesa analisará o mapa de nascimento de cada um, que é composto por uma vasta gama de elementos baseados nas posições dos diferentes astros no dia e hora do seu nascimento, e verá como os seus elementos interagem com o ano.

Estas combinações desempenham um papel importante para aqueles que as seguem, ajudando-os a tomar grandes decisões de vida para o ano seguinte, tais como se devem casar ou iniciar um negócio.

Embora cada indivíduo interaja de forma diferente com as estrelas, a maioria concorda que a análise da posição do Tai Sui sobre cada signo do zodíaco oferece uma visão geral do ano que se aproxima.

Se o seu signo do zodíaco não estiver de acordo com o Tai Sui - também conhecido como o Grão-Duque de Júpiter - nesse ano, os especialistas dizem que poderá ter de enfrentar mais perturbações e mudanças do que o habitual.

Chow diz que os afetados devem lembrar-se de que o calendário é um ciclo rotativo.

"Acredito que para cada yang, há sempre o yin também. Por isso, não se preocupem demasiado e estejam atentos à forma como o mundo pode mudar, o que vos ajudará naquilo que estão a fazer", refere Chow.

Para resolver os conflitos, pode-se ir a um templo chinês e fazer oferendas a representações de Tai Sui.

Embora Chow recomende que toda a gente visite um templo para trazer pensamentos positivos, a consultora encoraja especialmente as pessoas nascidas no Ano do Dragão, do Boi, da Cabra, do Macaco, do Galo, do Cão e do Cavalo a conseguirem algumas bênçãos extra este ano.

Dragão

Os dragões vão querer preparar-se para mais perturbações e mudanças nos próximos meses (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

De 12 em 12 anos, todos temos de enfrentar o nosso "Ben Ming Nian" - o ano em que o nosso signo do zodíaco coincide com o do ano em curso. A partir de 10 de fevereiro, entramos no Ano do Dragão.

Infelizmente, isso significa que podem ocorrer mais perturbações e mudanças para aqueles que nasceram em anos do Dragão.

"Para aqueles que nasceram no ano do Dragão, a sorte será mais difícil e haverá um pouco mais de limitações no trabalho, nas relações, etc., em geral", explica Chow. "É um bom ano para se manter discreto e humilde. Quanto mais destaque tentar ter, mais será atingido".

No trabalho, pode sentir-se mais competitivo do que nos anos anteriores e o dinheiro pode não chegar tão facilmente como antes.

"Mantenha os pés assentes no chão e tente poupar dinheiro, pois vai ser um ano difícil", explica.

"Vamos apenas ver mais montras e fazer menos compras reais."

Mas nem tudo é negativo. As mudanças que podem compensar o impacto do Ben Ming Nian são: mudar de emprego, casar e ter filhos.

Os dragões também podem tentar participar em mais eventos felizes para atrair energia positiva, com Chow a apontar um velho provérbio chinês como fonte de esperança: "Um acontecimento positivo anularia três desastres".

Serpente

Este será um ano bastante auspicioso para as Serpentes - mas estas não devem ficar sentadas à espera que a sorte chegue (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

Todos os Serpentes vão enfrentar várias mudanças na área da família este ano, refere Chow, mas a sorte vai estar a vosso favor a certa altura.

"De um modo geral, este ano vai ter boas relações. É possível que consiga alguns admiradores e conheça novos amigos", diz.

Quando confrontadas com dificuldades, as Serpentes devem lembrar-se que os desafios podem levar ao crescimento e à sabedoria.

Mas Chow avisa que isso não significa que se possa ser preguiçoso e esperar que a sorte chegue e encoraja as pessoas nascidas sob o signo da Serpente a trabalharem se quiserem colher os frutos.

"Terão as oportunidades - não desperdicem o potencial", diz a consultora de geomancia.

O trabalho árduo também se traduzirá em mais rendimentos este ano.

Quanto ao romance, Chow diz que as coisas serão estáveis, mas os Serpentes são encorajados a participar em eventos sociais.

O Cavalo

Os cavalos devem fazer algumas viagens para terem mais sorte no Ano do Dragão. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

Este ano, uma estrela especial chamada Yi Ma Xing brilhará sobre as pessoas nascidas no Ano do Cavalo.

É a estrela do movimento, o que significa que os Cavalos terão provavelmente mais hipóteses de se fazerem à estrada do que no ano passado.

"Quer esteja a trabalhar ou a estudar, deve viajar - para perto ou para longe - tanto quanto possível. Viajar trar-lhe-á sorte e oportunidades", refere Chow.

Se se estiver a sentir um pouco só, Chow diz que todas essas viagens podem até levar a um romance.

Apesar dos Cavalos não entrarem em conflito com o Tai Sui este ano, a consultora de geomancia recomenda que as pessoas nascidas sob este signo do zodíaco visitem o templo para receberem algumas bênçãos extra.

Cabra

É uma óptima altura para as Cabras fazerem algumas mudanças nas suas vidas. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

As pessoas nascidas no Ano da Cabra terão de planear os respetivos horários de forma sensata, caso contrário, o stress e os horários sobrecarregados prejudicarão a sua saúde mental e física, afirma Chow.

"Se tem estado a fazer as coisas da mesma maneira nos últimos anos, é altura de mudar e construir um novo plano", explica.

Apesar de se encontrarem numa posição negativa em relação ao Tai Sui, as Cabras encontrarão geralmente alegria em relações agradáveis com amigos e colegas.

Poderá ser o ano em que as Cabras terão um avanço ou uma promoção no trabalho - o dinheiro e a fama poderão seguir-se quando isso acontecer.

Se estiver à procura de amor, este ano poderá encontrar alguém muito compatível através dos seus amigos.

Macaco

Os macacos à procura de amor poderão encontrar o parceiro ideal em 2024. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

Os macacos vão ter um ano relativamente estável.

"Talvez não lhe apeteça ter a oportunidade de brilhar muito, mas não faz mal", diz Chow.

"Basta abraçar o que temos por agora e saber que coisas melhores virão mais tarde durante o ano."

Os macacos vão achar que é fácil ganhar dinheiro - e gastá-lo. Por isso, Chow aconselha as pessoas deste signo a serem diligentes na gestão do dinheiro este ano.

Quanto a todos os Macacos em busca de amor, Chow diz que este é um bom ano para se envolver a sério ou encontrar alguém que seja compatível.

Galo

No que toca a relacionamentos, os Galos deverão ter um bom ano. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

As pessoas nascidas no Ano do Galo terão uma relação de harmonia com o Tai Sui este ano (He Tai Sui).

Isso geralmente simboliza um ano de sorte para os Galos em termos de conhecer novos amigos e encontrar parceiros de vida adequados, se ainda não tiverem um, explica Chow.

De um modo geral, os Galos desfrutarão de um ano agradável e estável.

"É melhor ficar quieto na primeira metade do ano, por exemplo, se quiser mudar de emprego. É bom esperar até à segunda metade do ano para encontrar boas oportunidades", diz Chow.

É também um bom ano para ganhar algum dinheiro.

Cão

Os cães devem pensar três vezes antes de tomar decisões importantes. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

As pessoas nascidas no Ano do Cão vão entrar em conflito com o Tai Sui este ano, o que significa mais mudanças e barreiras na vida.

"É um grande ano para os Cães. Poderão sentir-se cansados física e mentalmente, pois estarão a passar por muitas mudanças", refere Chow.

"É melhor mudar em vez de ficar parado, por exemplo, mudar de emprego, de casa ou viajar. Isto ajudará a aliviar o impacto negativo (do choque com o Tai Sui)", explica.

É também um ano para adotar a prudência na vida, acrescenta. Isso significa que é melhor manter-se discreto e observar as coisas à distância antes de tomar grandes decisões.

As pessoas nascidas no Ano do Cão podem enfrentar mais discussões nos seus relacionamentos este ano, constata, mas nem tudo é mau.

"Quando há um lado negativo, também há sempre um lado positivo. Os desafios trarão crescimento", afirma Chow, lembrando aos Cães que devem respirar fundo e lembrar-se disto quando enfrentarem quaisquer desafios nos próximos meses.

Uma visita ao templo também ajudará os Cães a apanhar alguma energia positiva.

Porco

O trabalho árduo vai traduzir-se em ganhos monetários para os Porcos este ano. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

"Este ano, poderá ter de trabalhar um pouco mais e trabalhar mais horas do que o habitual. Mas lembre-se, quando os desafios são maiores, a sua sabedoria e o seu crescimento serão muito mais rápidos", afirma Chow sobre as pessoas nascidas no Ano do Porco.

Mas o trabalho árduo também significa mais rendimentos - os Porcos só têm de estar atentos para não perderem o dinheiro que ganharam arduamente de forma descuidada.

Entretanto, as relações pessoais dos Porcos serão provavelmente mais estáveis.

"É um bom ano para abrandar e abraçar a pessoa com quem estão", diz Chow.

À procura de um novo interesse amoroso? Chow aconselha os Porcos a participarem em mais eventos sociais organizados por amigos.

Rato

As pessoas nascidas no Ano do Rato encontrarão apoio e assistência quando mais precisarem este ano. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

"Não é o pior ano, mas vai haver alguns desafios. A boa notícia é que eles também vão encontrar muitos protetores que os ajudarão nos momentos mais difíceis", observa Chow sobre as pessoas nascidas no Ano do Rato.

Como resultado, os Ratos devem manter os olhos abertos para pessoas que lhes ofereçam apoio e conselhos.

No trabalho, as relações com chefes e colegas de trabalho são geralmente estáveis. Os Ratos podem até ter uma oportunidade de brilhar e ganhar alguma admiração muito merecida.

Os ratos podem ter a oportunidade de poupar bastante dinheiro este ano. Por isso, Chow diz que pode ser uma boa altura para pensar em abrir um novo negócio, se esse for um dos seus objetivos.

"Mais uma vez, não se apresse a fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo demasiado cedo".

Em termos de romance, Chow diz que os Ratos à procura de amor devem socializar com os amigos e viajar mais.

Boi

A consultora de geomancia aconselha os Bois a afastarem-se de atividades de alto risco. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

As pessoas nascidas no Ano do Boi enfrentarão o "Xing Tai Sui" este ano. Isto significa que o seu signo está numa relação de castigo ou tortura com o Tai Sui.

"Embora pareça muito assustador, na verdade significa que os Bois devem estar mais atentos à sua saúde e segurança", explica Chow.

De acordo com a especialista, é aconselhável evitar desportos e atividades de alto risco.

"Vai trabalhar muito mais, mas não tenha medo das mudanças que podem surgir. Isso vai ajudá-lo a sair da sua zona de conforto e vai crescer muito rapidamente este ano", diz Chow.

É também um ano para ser cauteloso com os seus investimentos e manter-se humilde.

Quer sejam solteiros ou estejam numa relação, os Bois devem ter em atenção a forma como comunicam com os outros, uma vez que são mais propensos a conflitos devido a mal-entendidos.

Tal como os Dragões, os Bois podem aliviar o impacto participando em eventos alegres e vestindo cores mais quentes em vez de preto e branco.

Tigre

Este ano, os Tigres poderão ver-se envolvidos em conflitos. Mas também podem encontrar o amor mais facilmente. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

"Segundo a antiga filosofia chinesa, os Tigres e os Dragões têm uma relação complicada. Os Tigres e os Dragões lutam. Muitas vezes, esta é uma metáfora para dizer aos Tigres que haverá mais conflitos na vida", refere Chow.

É essencial fazer um esforço para manter relações cordiais com amigos e familiares e estar mais consciente das suas próprias emoções este ano, aconselha.

Em termos de trabalho, os Tigres têm a oportunidade de se destacarem, mas ao mesmo tempo podem atrair a inveja.

Em termos de dinheiro, os Tigres devem ser mais conservadores, pois são susceptíveis de gastar demasiado se não tiverem cuidado, aconselha Chow.

Para os Tigres que nasceram na primeira metade do ano, é mais provável que encontrem o amor na segunda metade do ano. Os nascidos na segunda metade do ano podem ter uma boa hipótese de romance no início do ano.

"Isso deve-se ao facto de o Tigre ser um signo muito pesado em elementos de madeira e fogo - e ainda mais se nascer na primeira metade do ano. Quando é demasiado, tem de esperar que este (excesso de madeira e fogo) diminua um pouco antes de ter mais sorte na segunda metade do ano", explica Chow.

Coelho

Os coelhos terão mais sorte este ano. (Natalie Leung/CNN, Adobe Stock)

Todos os Coelhos podem dar uma palmadinha nas costas. Conseguiram ultrapassar o ano, o vosso "Ben Ming Nian" está prestes a terminar.

Aqueles que tiveram um ano difícil devem lembrar-se que a sua sorte mudará lentamente no início - mas verão uma mudança notável na segunda metade do ano, explica.

É um bom ano para o auto-aperfeiçoamento e para aprender algumas novas competências, que poderão ser úteis para a sua carreira no futuro.

"Tente não apostar demasiado, mas ganhe dinheiro de uma forma muito fundamentada. Trabalhem arduamente e serão recompensados", lembra Chow aos Coelhos.

Quanto àqueles que estão romanticamente envolvidos, este pode ser o ano perfeito para pensar em casamento e bebés, se isso fizer parte do seu plano de vida.