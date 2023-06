Hackers pró-russos atacam site do Banco Europeu de Investimento

Os sites do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento foram atacados esta segunda-feira por hackers pró-russos. A confirmação foi feita pelo próprio banco no Twitter.

“Estamos atualmente a enfrentar um ataque informático que afeta a disponibilidade dos sítios eib.org e eif.org. Estamos a responder ao incidente”, pode ler-se na nota.

We are currently facing a cyber attack which affects the availability of https://t.co/P3qatt3Uz5 and https://t.co/bGl0aO1Gwl. We are responding to the incident. — European Investment Bank (@EIB) June 19, 2023

Os grupos de hackers pró-russos Killnet e Anonymous Sudan reclamaram a autoria do ataque nas redes sociais. “A infraestrutura de interligação do Banco Europeu de Investimento foi demolida”, anunciou o grupo Anonymous Sudan no seu canal do Telegram.

De acordo com Diogo Carapinha, especialista da empresa de cibersegurança portuguesa VisionWare, o ataque desta segunda-feira é o “culminar” das intenções dos dois grupos. “Já tinham tentado materializar, na semana passada, alguns ataques ao sistema financeiro ocidental, designadamente contra a SEPA e o IBAN. Já tinham avisado que iriam continuar a atacar instituições e organismos financeiros. Este ataque é o culminar dessas intenções”, afirma, notando que esta ciberataque ocorre na sequência do anúncio de novas sanções contra a Rússia, bem como da promessa de novos apoios militares à contraofensiva ucraniana.

“São grupos muito ativos, muito disruptivos, querem espalhar a mensagem de que ninguém está seguro, muito menos estas instituições, devido aos valores que defendem”, explica Diogo Carapinha.