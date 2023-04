Uma comitiva diplomática dos Estados Unidos no Sudão foi atacada na segunda-feira, mas ninguém ficou ferido, disse esta terça-feira o secretário de Estado norte-americano.

"Posso confirmar que uma comitiva diplomática norte-americana ficou sob fogo" no Sudão, na segunda-feira, disse Anthony Blinken.

"Todo o nosso pessoal encontra-se são e salvo", mas este é um "ato irresponsável", acrescentou o responsável, no final de uma reunião de dois dias dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) na cidade japonesa de Karuizawa.

Os confrontos entre o exército regular sudanês do general Abdel Fattah al-Burhane e as forças paramilitares do antigo aliado general Mohamed Hamdane Daglo, conhecido como "Hemedti", já causaram pelo menos 185 mortos e 1.800 feridos, desde sábado, indicou a ONU.

O enviado da ONU Volker Perthes disse aos jornalistas que os dois lados estão a utilizar tanques, artilharia e outras armas pesadas em áreas densamente povoadas.

Também jatos de combate e fogo antiaéreo iluminam e disputam os céus, enquanto nas ruas de Cartum há corpos à espera de serem resgatados devido aos confrontos marcados por tiros e explosões.

Milhares de pessoas permanecem desde então nas suas casas ou em outros abrigos, com os mantimentos a esgotarem e vários hospitais a serem forçados a encerrar os serviços.

Face à tragédia em curso, diplomatas de diferentes países tentaram sem êxito negociar uma trégua, e o Conselho de Segurança da Nações Unidas foi convocado para discutir a crise.