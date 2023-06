Costa diz que BCE "não compreende a natureza específica" do atual ciclo inflacionista

O primeiro-ministro António Costa criticou esta quinta-feira o Banco Central Europeu (BCE) por não compreender a "natureza específica" do atual ciclo inflacionista.

"Não tem havido a suficiente compreensão, da parte do BCE, da natureza específica do ciclo inflacionista que temos estado a viver, e também não tem tido em devida conta os fatores que têm alimentado esta inflação", disse o primeiro-ministro aos jornalistas, em Bruxelas, antes de uma reunião do Conselho Europeu. "Hoje é claro que o aumento dos lucros extraordinários tem contribuído mais para a manutenção da inflação do que os aumentos salariais. Não compreender a natureza específica deste ciclo inflacionista limita muito a capacidade de o enfrentar. Se não acertamos no diagnóstico, a terapia raramente acerta", explicou António Costa.

O primeiro-ministro disse ainda esperar que, em setembro, se possa retomar "a trajetória de uma política monetária mais adequada ao que é fundamental, que é salvaguardar as condições de vida das famílias, a capacidade de investimento das empresas, o crescimento da economia e a geração de empregos".