Procurador responsável pela investigação a Costa já pediu elementos de prova ao DCIAP

O procurador responsável pela investigação a António Costa, no Supremo Tribunal de Justiça, já começou a pedir elementos de prova sobre o envolvimento do primeiro-ministro no processo Influencer.

De acordo com o jornal Expresso, Duarte Silva solicitou ao DCIAP as escutas em que o nome de António Costa é referido por arguidos e pistas obtidas durante as buscas realizadas a 7 de novembro.

Essas diligências ocorreram na residência oficial do primeiro-ministro e no gabinete do chefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, assim como em locais relacionados com o amigo do chefe de governo, Lacerda Machado.

Fonte ligada ao processo garantiu ao jornal que a investigação a António Costa pedida pelo Supremo Tribunal pode ficar concluída antes do próprio caso Influencer.

O processo decorre a três meses das eleições legislativas antecipadas e quase meio ano das Europeias.