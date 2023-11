Start Campus: autarca de Sines pediu patrocínios para festival, futebol jovem e projeto social

O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, é um dos cinco detidos por alegado favorecimento à Start Campus, mas não terá pedido qualquer contrapartida para si. Apenas para a cidade.

Segundo o Ministério Público, no despacho a que a CNN Portugal teve acesso, Mascarenhas pediu à empresa "um patrocínio de 5.000 euros para o Festival de Músicas do Mundo de Sines, um valor não apurado para apoio às equipas jovens do clube de futebol Vasco da Gama de Sines, e ainda um valor não apurado para um projeto social da Câmara".