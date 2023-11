Frases que marcaram o dia em que António Costa pediu a demissão

O primeiro-ministro apresentou hoje a sua demissão ao Presidente da República, que a aceitou, depois de ter sido divulgado que é investigado num inquérito autónomo do Ministério Público instaurado no Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

O Presidente da República aceitou a demissão de António Costa e convocou os partidos com assento parlamentar para quarta-feira e o Conselho de Estado para quinta-feira e falará ao país a seguir.

“Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça.”

Fonte da assessoria do primeiro-ministro, António Costa, à Lusa

07-11-2023

“[O] que seria normal acontecer num país em que as instituições estivessem a funcionar [era o primeiro-ministro] chegar à conclusão que não tem condições para continuar a exercer funções.”

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal

07-11-2023

“Do ponto de vista da credibilidade das instituições democráticas, é muito mau porque isto faz com que comecem cada vez mais, e aliás isso tem acontecido, a emergir forças radicais e populistas.”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira

07-11-2023

“No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente.”

Nota da Procuradoria-Geral da República (PGR)

07-11-2023

“O Ministério Público procedeu ainda à constituição como arguidos de outros suspeitos da prática de factos investigados nos autos, designadamente do Ministro das Infraestruturas e do Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente.”

Nota da PGR, citando assim João Galamba e Nuno Lacasta nesta investigação

“Face à gravidade da atual situação e à falência do governo socialista, o primeiro-ministro deve apresentar imediatamente a sua demissão.”

Nuno Melo, líder do CDS-PP

07-11-2023

“A Justiça deve ser célere, rápida, justa, doa a quem doer, sem poupar ninguém que tenha responsabilidades que deva responder por elas.”

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE

07-11-2023

“O que o Livre não faz é antecipar juízos que contribuam para inflamar ainda mais o ambiente. Se a situação é preocupante, todos temos de ter sentido de responsabilidade.”

Rui Tavares, deputado único do Livre

07-11-2023

“Não me parece que estejamos aqui perante mais uma questão de casinhos.”

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República

Público, 07-11-2023

“Esta é uma situação que exige os esclarecimentos, exige investigação, exige apuramento, que seja célere e que daí sejam retiradas todas as consequências.”

Paula Santos, líder parlamentar do PCP

07-11-2023

“Senhor primeiro-ministro, demita-se, permita a renovação política que o país precisa e permita aos portugueses fazer as escolhas que eles próprios merecem fazer.”

André Ventura, líder do Chega

07-11-2023

“Obviamente, apresentei a minha demissão ao senhor Presidente da República.”

António Costa, primeiro-ministro

07-11-2023

"Pedi ao Presidente da República a demissão. Essa demissão foi aceite. Porventura o Presidente da República quererá ponderar qual é a data a partir do qual produz efeitos a minha demissão. E, eu naturalmente, como é o meu dever constitucional, legal e cívico, manter-me-ei em funções até ser substituído por quem me vier a substituir como primeiro-ministro.”

António Costa, primeiro-ministro

07-11-2023

"A dignidade da função de primeiro-ministro e a confiança que os portugueses têm de ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém, que é o primeiro-ministro, estar sob suspeição da sua integridade, boa conduta ou ser objeto de um processo-crime”.

António Costa

07-11-2023

“Hoje não é apenas o fim político de António Costa como primeiro-ministro, é também o fim de uma solução para o país que não funcionava.”

Rui Rocha, IL

07-11-2023

“O Livre não é um partido incendiário numa situação que já é inflamável no nosso país e respeita os órgãos de soberania e este é o tempo do Presidente da República.”

Rui Tavares

07-11-2023

"No atual quadro político e institucional, não se pode deixar de se considerar a saída de dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições, eleições para as quais o PCP está preparado".

Secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, em conferência de imprensa, Lisboa