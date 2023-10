Tensão Costa-Marcelo: primeiro-ministro diz que silêncio no Conselho de Estado “não foi nenhuma mensagem especial”

Costa tenta paz com professores com "novo modelo" de colocação. Mas não lhes dá o que mais querem: a reposição total do tempo de serviço

O primeiro-ministro António Costa assegurou que o silêncio que manteve no último Conselho de Estado não representou “nenhuma mensagem especial” sobre a relação com Marcelo Rebelo de Sousa e Belém.

“Não foi nenhuma mensagem especial”, afirmou na entrevista à CNN Portugal.

O chefe de Governo lembrou que, pelas funções que desempenha, mas também pela própria personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa, tem um contacto muito frequente com o Presidente da República, que vai para lá da tradicional reunião semanal.

“Sempre que o Presidente da República me quer ouvir, chama ou telefona”, disse. Costa considerou mesmo que esse contacto habitual com Marcelo é um “privilégio”, que não se replica nos restantes membros do órgão consultivo, daí a sua opção pelo silêncio naquele encontro.

Mas o primeiro-ministro recordou também as contingências do calendário, uma vez que o Conselho de Estado decorreu após o debate do Estado da Nação, onde “já tinha exposto a situação económica e social do país”.

“Não tinha nada a acrescentar”, resumiu.

Questionado sobre se existia “desconfiança” quanto a outros membros, descartou. Ainda assim, não deixou de lamentar as “fugas de informação seletivas”, lembrando que a própria lei prevê o sigilo nestes encontros, cujas atas só são tornadas públicas 30 anos depois.