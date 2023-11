Primeiro-ministro assume funções de Galamba. Frederico Francisco fica secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas

O primeiro-ministro vai assumir as funções de João Galamba, enquanto Frederico Reis Francisco foi promovido a secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pela CNN Portugal.

“Nos termos do número 2 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.º 32/2022, de 9 de maio, com a exoneração do ministro das Infraestruturas as suas funções foram assumidas pelo primeiro-ministro. Assim, o Presidente da República aceitou a proposta de recondução de Frederico André Branco dos Reis Francisco, anterior secretário de Estado das Infraestruturas, como novo Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, na dependência do primeiro-ministro", lê-se na nota a que a CNN Portugal teve acesso.

O assumir de funções no Ministério das Infraestruturas por parte de Costa surge depois de João Galamba, arguido na operação Influencer, ter apresentado a demissão na segunda-feira depois de "profunda reflexão pessoal e familiar" para assegurar à família "a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito".

O agora ex-ministro saiu assim de um Governo que permanece em funções até dezembro para a votação do Orçamento do Estado e depois de ter estado envolvido em várias polémicas.

Em maio, depois da polémica em que surgiram queixas de agressões no Ministério e em que João Galamba foi acusado de querer mentir à comissão de inquérito à TAP, o ministro agora exonerado já tinha apresentado a demissão "em prol da necessária tranquilidade".

O primeiro-ministro não aceitou na altura a demissão do ministro e segurou-o por considerar que este "não procurou de forma alguma ocultar qualquer informação" à comissão parlamentar de inquérito à TAP.