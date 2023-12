António Costa "passa o testemunho" a Pedro Nuno Santos e deseja-lhe "as maiores felicidades pessoais e políticas"

O primeiro-ministro demissionário agradeceu este sábado aos militantes socialistas por lhe terem confiado "a enorme honra" de ser secretário-geral do PS nos últimos nove anos e felicitou o seu recém-eleito sucessor, Pedro Nuno Santos.

"Nesta hora de passagem de testemunho, felicito o nosso camarada Pedro Nuno Santos, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e politicas", escreveu, numa mensagem dirigida aos militantes socialistas, a que a CNN Portugal teve acesso.

António Costa agradece ainda, "do fundo do coração", a todos os militantes, "a enorme honra de ter sido secretário-geral do PS" e o apoio que recebeu "ao longo destes nove anos".

"Juntos seguimos, viva o PS!", acrescentou.

António Costa vai reunir-se este domingo com Pedro Nuno Santos na sede nacional do PS, em Lisboa, às 12:00.