António Costa satisfeito com a queda do risco de pobreza em Portugal compartilha notícia nas redes sociais

O primeiro-ministro considerou hoje que Portugal registou a maior queda no risco da pobreza e defendeu que a proposta de Orçamento para 2024 reforça essa estratégia através dos aumentos do salário mínimo e do abono de família.

Estas posições foram transmitidas por António Costa na sua conta pessoal na rede social X (antigo Twitter) por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que hoje se assinala.

“Depois de, em 2022, Portugal ter registado a maior queda no risco de pobreza ou exclusão social da União Europeia, fixando-o abaixo da média europeia, não nos damos por satisfeitos e queremos ir ainda mais longe. Por isso aprovámos recentemente o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2022-2025”, escreveu o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, a proposta de Orçamento para 2024 “dá também um impulso relevante” a essa estratégia, “através de medidas como a valorização do salário mínimo nacional, o reforço do abono de família e o alargamento da gratuitidade das creches”.

O plano de ação para o período 2022-2025 da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza foi aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros.

Segundo o Governo, este plano “é um instrumento de planeamento fundamental” e fixa seis eixos de atuação e 14 objetivos estratégicos.

A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, que foi aprovada no final de 2021, visa, entre outras medidas, reduzir para 10% a população em situação de pobreza até ao final da década.

Também, esta terça-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou para a necessidade de novas abordagens e modelos de ação no combate à pobreza, alegando que o país não se pode conformar com quase dois milhões de pobres.

“Neste dia de outubro, uma mensagem persiste e repete-se todos os anos: a de que quase dois milhões de portugueses são pobres, sendo essa uma realidade com a qual não nos podemos conformar”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.