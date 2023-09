Town Hall: entrevista de António Costa à CNN adiada por motivos de saúde

A entrevista do primeiro-ministro à CNN Portugal foi adiada. António costa deveria responder na noite desta segunda-feira às questões dos jornalistas Pedro Santos Guerreiro e Sara Pinto, mas um problema de saúde obrigou o primeiro-ministro a adiar o compromisso.

Na CNN Portugal, o chefe do executivo seria entrevistado no modelo Town Hall, em que iria responder a um conjunto de perguntas feitas a partir da plateia por um grupo de cidadãos selecionados pela GfK e representativos de diferentes estratos sociais e profissões, diferentes idades e zonas do país. A este grupo de cidadãos, juntar-se-iam alunos e professores da Nova SBE, de onde esta edição especial seria feita em direto.

Antes da participação na CNN, António Costa deveria marcar presença no renovado "Jornal Nacional", para responder às perguntas dos jornalistas Sara Pinto e Pedro Santos Guerreiro. O primeiro-ministro iria ser confrontado com os temas que estão na ordem do dia, que vão do arranque do ano escolar aos problemas na habitação e ao novo modelo para o Serviço Nacional de Saúde".

A entrevista será agora remarcada, com data ainda a definir.