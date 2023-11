2023 está prestes a ser o ano mais quente de sempre, avisa António Guterres

2023 deverá tornar-se no ano mais quente da história da humanidade, afirmou António Guterres esta quinta-feira durante a abertura da COP28, que decorre nos Emirados Árabes Unidos.

O secretário-geral da ONU citou os dados da Organização Meteorológica Mundial, que avançou com “quase total certeza” que este ano vai superar todos os registos.

"Estamos a viver o colapso climático em tempo real", disse Guterres, citado pela BBC. “Este ano, comunidades de todo o mundo foram atingidas por incêndios, inundações e temperaturas escaldantes. O aquecimento global recorde deve causar arrepios nos líderes mundiais. E deve levá-los a agir”.

O líder apontou também para os recordes nas temperaturas da água dos oceanos, bem como para os níveis mais reduzidos de sempre de gelo na Antártida.

Durante a COP28, com encerramento previsto para dia 12, se as negociações finais estiverem concluídas até lá, realiza-se a primeira reunião para balanço do que tem sido feito para combater as alterações climáticas, em resultado do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, aprovado em 2015 na COP21.