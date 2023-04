António José Seguro, ex-secretário-geral do PS que cedeu o lugar a António Costa, em 2014, depois de ter perdido a disputa interna pela liderança do partido, em primárias, declinou o convite e decidiu não marcar presença no jantar comemorativo dos 50 anos do PS, que terá lugar esta quarta-feira no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, apurou a CNN Portugal junto de fontes socialistas.

Desde que saiu da liderança do PS, recorde-se, Seguro tem-se mantido afastado da vida pública, sem dar entrevistas ou fazer comentários políticos.

Para as cerimónias dos 50 anos do PS, todos os antigos líderes "filiados" foram convidados. No caso de José Sócrates, não foi convidado por já não ser militante do partido.