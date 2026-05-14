“É inadmissível culpabilizar alguém por relações familiares”: ministro da Presidência reage à investigação criminal que envolve um familiar - TVI

“É inadmissível culpabilizar alguém por relações familiares”: ministro da Presidência reage à investigação criminal que envolve um familiar

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 12min
Leitão Amaro

António Leitão Amaro emitiu nota

O ministro da Presidência afirmou hoje à Lusa que não tem qualquer envolvimento ou relação com a investigação que envolve o seu cunhado, que foi hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção.

Em resposta à Lusa, o gabinete de António Leitão Amaro sublinha que “o ministro não teve também intervenção em procedimentos de contratação pública de helicópteros”.

“O ministro da Presidência não tem qualquer envolvimento ou relação com a investigação criminal tornada pública e que envolve um seu familiar ”, referiu.

O gabinete acrescentou ainda que a investigação prossegue, considerando “inadmissível envolver ou culpabilizar alguém por relações familiares”.

“São, por isso, caluniosas as associações de imagem ou nome do ministro em notícias de uma investigação relativamente ao qual ele não tem qualquer envolvimento”, referiu ainda.

A Polícia Judiciária realizou hoje buscas por suspeitas de corrupção relacionadas com os concursos públicos para o combate aos incêndios rurais, que incluem Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro António Leitão Amaro.

O inquérito está com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investiga crimes de burla qualificada, corrupção passiva e ativa e associação criminosa relacionados com suspeitas da “prática de ilegalidades relacionadas com a contratação de meios aéreos para combate a incêndios rurais”, lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, existem suspeitas de que “os responsáveis das empresas concorrentes, após terem acesso a informações privilegiadas, combinando previamente entre si as propostas a apresentar nos procedimentos lançados, lesando os interesses financeiros do Estado”.

Estas buscas estão relacionadas com as já feitas em maio do ano passado, no âmbito da operação “Torre de Controlo” e que resultaram na constituição de 12 arguidos - sete pessoas singulares e cinco pessoas coletivas - por suspeitas de corrupção, ativa e passiva, burla qualificada, abuso de poder, tráfico de influência, associação criminosa e de fraude fiscal qualificada relacionadas com os concursos públicos para o combate aos incêndios rurais.

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