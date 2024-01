Exclusivo: Maló de Abreu candidato a deputado pelo Chega após ter deixado o PSD

"O PSD está unido, está coeso": Montenegro diz que "não há drama nenhum" na saída de Maló de Abreu do partido

Maló de Abreu sai do PSD porque as propostas do partido "abandonam o Estado Social, o SNS"

António Maló de Abreu vai mesmo integrar as listas do Chega para as eleições legislativas.

A CNN Portugal sabe que o antigo deputado do PSD, que se desfiliou há dias, vai ser anunciado nas listas do partido de André Ventura este sábado.

Maló de Abreu aceitou o convite e será o candidato a deputado do Chega no círculo fora da Europa, não sendo certo que consiga ser eleito, uma vez que, por tradição, este círculo elege deputados do PS ou PSD.

Confirma-se, assim, a hipótese levantada quando o deputado, que chegou a ser vice-presidente do PSD na direção de Rui Rio, anunciou a desfiliação do partido.

Maló de Abreu negou várias vezes essa hipótese, inclusive numa entrevista à CNN Portugal, concedida a 10 de janeiro, em que disse que a sua posição era "de absoluto não em relação a convites".