Marque na agenda: Segunda tranche do apoio extra de 90 euros começa a ser paga

Esta segunda-feira, começa a ser paga a segunda tranche do apoio de 90 euros aos beneficiários da tarifa social de energia e de prestações mínimas sociais, confirmou o Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), ao ECO.

Em causa está o apoio extraordinário anunciado no final de março pelo Executivo e que é destinado a apoiar as famílias vulneráveis na sequência da escalada da inflação, que abrandou para 4% em maio à boleia do efeito de base e da implementação da medida do IVA Zero.

O “cheque” é de 30 euros por mês por agregado familiar, sendo pago trimestralmente até ao final do ano. Assim, depois de a primeira prestação ter começado a ser paga a 19 de abril, esta segunda-feira começa a ser paga a segunda “leva”. As restantes serão pagas em agosto e novembro, sendo que ao todo os agregados abrangidos irão receber um total de 360 euros.

Os pagamentos são feitos por transferência bancária sendo que o beneficiário tem – caso ainda não o tenha feito – de atualizar o seu IBAN, através da Segurança Social Directa. Pode fazê-lo acedendo ao serviço, depois à área Menu Perfil e Conta Bancária.