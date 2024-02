iPhone molhado em arroz? Não faça isso, alerta Apple

Se molhou o seu iPhone e está a pensar colocá-lo num saco com arroz, pense melhor, até porque isso "pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o seu iPhone". O alerta é da própria Apple que pede aos utilizadores para não testarem uma das teorias mais famosas de como recuperar telefones estragados pela água.

"Não coloque o seu iPhone num saco de arroz. Se o fizer, pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o seu iPhone", afirma a empresa numa nota divulgada no site oficial.

Segundo o The Guardian, para além dos danos, os testes revelaram ainda que o arroz não é assim tão eficaz no que toca a secar o smartphone.

Mas, se o arroz não serve, como se deve secar o dispositivo? Um secador não é a resposta, nem mesmo inserir "um objeto estranho, como um cotonete ou uma toalha de papel" para tentar secar a humidade.

"Toque suavemente com o iPhone na palma da sua mão com o conector (entrada do carregador) voltado para baixo para remover o líquido em excesso. Deixe o iPhone numa área seca com alguma circulação de ar. Após, pelo menos, 30 minutos, tente carregar com um cabo Lightning ou USB-C ou ligar um acessório. Se voltar a ver o aviso, significa que continua a existir líquido no conector ou sob os pinos do cabo. Deixe o iPhone numa área seca com alguma circulação de ar durante aproximadamente um dia. Pode tentar novamente carregar ou ligar um acessório durante este período. Pode demorar até 24 horas a secar completamente. Se o telemóvel tiver secado mas ainda não estiver a carregar, desligue o cabo do adaptador, desligue o adaptador da tomada elétrica (se possível) e, em seguida, volte a ligá-los", lê-se no site.

Caso nada disto solucione o problema, a empresa recomenda que contacte o fabricante. Para além disso, lembra os utilizadores que não devem tentar carregar o iPhone se o mesmo estiver molhado.

"Se carregar o iPhone enquanto existir líquido no conector Lightning ou USB-C, os pinos do conector ou o cabo podem ficar corroídos e causar danos permanentes ou deixar de funcionar, o que pode provocar problemas de conetividade no iPhone ou no acessório."