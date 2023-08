O louco desejo pelo G3 (não confundir com a G3)

"Um verdadeiro golpe de génio": como o iMac G3 da Apple se tornou um objeto de desejo

por Jacqui Palumbo, CNN

Beges, aborrecidos e demasiado complicados - na década de 1990, os computadores pessoais tinham tanto carisma como um encontro pouco satisfatório. A Compaq e a IBM dominavam o mercado, produzindo monitores, teclados e modems homogéneos.

Mas, do nada, em agosto de 1998, pouco depois de o seu cofundador Steve Jobs ter regressado a uma empresa em crise, a Apple apresentou um novo design arrojado que mudou drasticamente a nossa relação com a tecnologia. Faz 25 anos que a invulgar linha de computadores de secretária iMac G3, em tons de joia, entrou na cena tecnológica - com a forma de um ovo e um ecrã CRT de 15 polegadas, os pormenores do seu hardware eram visíveis por baixo de uma concha de plástico translúcido.

"Chique. Não é Geek", proclamava um dos seus anúncios impressos. Não só a primeira linha de iMacs pretendia ser fácil de utilizar, numa altura em que os computadores domésticos ainda eram largamente comercializados para empresas e entusiastas da tecnologia, como os computadores também eram fáceis de ver. Nos anúncios televisivos, o iMac girava lentamente - apresentado como um objeto a ser objetivado.

"Foi a primeira máquina que foi lançada para pessoas comuns, consumidores comuns, para colocar nas casas deles", diz Leander Kahney, editor do blogue Cult of Mac. "E parecia algo vindo do espaço sideral, de 'Os Jetsons'... Um design muito futurista e empolgante."

"O iMac G3 tinha tudo que ver com as cores doces. Era tudo uma questão de desejo", explicou Paola Antonelli, curadora sénior de design e arquitetura do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que tem o G3 na sua coleção permanente. "Não se ficava desiludido quando se recebia o objeto. Desde a campanha até à embalagem, esse foi o génio de Jobs."

Atualmente, estamos habituados a assinalar estilo e estatuto com os nossos dispositivos. Computadores de secretária centrais; smartphones luminescentes e cada vez mais finos; configurações de jogos tecnicolor. Mas o iMac G3 foi, sem dúvida, o primeiro computador da moda, tornando-se um produto básico do final dos anos 90 e do Y2K, com cerca de 6,5 milhões de unidades vendidas antes de ser retirado de circulação em 2003. Ficou enraizado na cultura pop, com aparições em filmes como "Men in Black", "Mean Girls" e, claro, um papel coadjuvante em "Zoolander" ("Os ficheiros estão no computador!").

O designer do iMac, Jony Ive, foi uma figura-chave na curadoria dos nossos dispositivos pessoais durante o seu mandato na Apple, que deixou em 2019 para iniciar a sua própria empresa de design. Influenciado por Dieter Rams, o designer alemão que valorizava a clareza e a simplicidade das formas, Ive - com o contributo de Jobs - desenvolveu silhuetas simples e marcantes.

Mais tarde, os designs de Ive para a Apple evoluíram para computadores de plástico branco imaculado, depois para alumínio em tons de cinzento, deixando as explosões de cor para pequenos dispositivos como os iPod Minis. Mas o iMac G3 - seguido das suas ramificações, o portátil Clamshell iBook e a torre Power Mac G3 - dominou como um ícone visual da tecnologia dos anos 90, que viu tudo, desde consolas de jogos a câmaras point-and-shoot, tornar-se exibicionista de cores vivas.

"A Apple reconheceu que a moda, o design e a estética eram alguns dos fatores mais importantes quando toda a indústria ignorava essas coisas", diz Kahney. "O engraçado é que eu acho que o G3 parece realmente datado hoje - é como, 'Oh meu Deus, olhe para aquele computador do final dos anos 90."

(Ainda assim, quando lhe perguntaram se tinha um, Kahney respondeu com entusiasmo: "Oh, sim" - uma edição Blueberry de 1999).

Novos designs divertidos

O iMac G3 como o conhecemos, no entanto, quase não foi criado.

Apesar de a Apple ter sido impulsionada pelo lançamento do computador Macintosh original em 1984, foi prejudicada por outros fracassos - como o computador Lisa de 10.000 dólares - e, na década de 90, mal conseguia ultrapassar a quota de mercado da gigante IBM. Jobs foi expulso da empresa que cofundou em 1985 devido a um drama com o então diretor executivo John Sculley e não regressou durante mais de uma década, lançando entretanto a empresa NeXT.

Quando voltou à liderança em 1997, inicialmente como diretor executivo temporário, "foi o início de uma longa batalha na Apple para mudar a cultura da empresa", diz Kahney, autor de biografias de Jobs e Ive. Passaram de "uma empresa orientada para a engenharia e o marketing... para uma empresa orientada para o design".

O iMac foi originalmente batizado internamente com o nome de código "Columbus", porque era o início de um novo mundo, de acordo com Kahney. Ainda assim, como escreveu na sua biografia sobre Ive, Jobs rejeitou inicialmente o modelo em forma de ovo. Mas, com o passar do tempo, foi gostando do seu carácter lúdico e Ive continuou a seguir o caminho, desenhando o seu exterior transparente para o tornar acessível aos consumidores, bem como acrescentando uma pega no topo (um pormenor que mais tarde foi transposto para o portátil iBook, muito mais leve).

"A pega era ostensivamente para que se pudesse pegar nele e transportá-lo... a coisa pesava 18 quilos - ninguém estava a pegar num iMac", conta Kahney. "Mas a pega dava às pessoas permissão para tocar na máquina. E foi um verdadeiro golpe de génio... Os designs de Ive são todos muito tácteis. Foram concebidos para serem segurados e tocados."

As decisões de Jobs em nome da simplicidade incluíram algumas apostas nas especificações da máquina, desde a eliminação controversa de uma unidade de disquete até à utilização de ligações USB - na altura uma tecnologia incipiente - em vez de outras portas padrão.

Mas uma das suas maiores simplificações foi a chave do seu sucesso: a facilidade de acesso à Internet (daí o "i" no nome iMac). Como prometia outro dos seus famosos anúncios publicitários: "Primeiro passo: Ligar. Segundo passo: Conecte-se. Terceiro passo: Não existe o terceiro passo". O iMac vinha com tudo o que um utilizador precisava para utilizar o computador e ficar online, incluindo um modem interno e colunas estéreo, bem como um rato e um teclado.

Outros computadores exigiam uma lista de escolhas, de acordo com Jens Muller, autor do livro "The Computer", que traça uma história visual da tecnologia informática.

"Quando a Internet se tornou popular e amplamente disponível para os consumidores, na segunda metade dos anos 90, o momento foi perfeito. Era um computador pronto a usar e vinha com a Internet", afirma. "A Apple reduziu tudo a uma decisão: escolher uma cor".

Companheirismo inesperado

Depois de o iMac ter sido anunciado pela primeira vez em maio de 1998, o entusiasmo aumentou. As ações da Apple dispararam mesmo antes do lançamento do iMac, e nem mesmo as críticas à falta de uma unidade de disquete e ao seu preço de 1.140 euros (cerca de 2.220 euros atualmente) travaram o ímpeto.

Com um orçamento de 100 milhões de dólares só para comercializar o iMac, as campanhas influentes da empresa dessa época estão gravadas na memória coletiva. Lançada um ano antes da estreia do iMac, "Think Different", uma resposta potente ao slogan da IBM "Think", celebrava figuras renegadas da história para aumentar o apelo da marca Apple. Depois veio a onda de anúncios que celebravam a elegância e a facilidade do iMac - Paola Antonelli, do MoMA, chama a atenção em particular para um dos "belos" anúncios que mostrava os computadores de cima, dispostos como pétalas de flores - posicionando-o como a panaceia para o mundo monótono dos PC.

A "magia" dos produtos Apple, segundo Antonelli, sempre foi "convencer-nos de que valia a pena pagar mais para obter aquele tipo de qualidade". "Mas não só a qualidade, também aquele tipo de design de interação."

A forma como comunicamos com a nossa tecnologia é um tema que Antonelli explora há muito tempo, nomeadamente através da exposição "Talk to Me", realizada em 2011 no MoMA, que explorou a evolução da nossa relação pessoal com a tecnologia e a forma como dispositivos como os computadores podem cultivar ligações emocionais com os seus proprietários.

"Na era digital sempre tivemos uma relação com os objetos... passámos a esperar mais um diálogo ou uma companhia, em vez de apenas uma presença", afirma Antonelli. "Essa ideia de companheirismo com os objetos foi introduzida pela Apple."

Quando a Apple lançou o seu primeiro computador Macintosh - uma simples caixa que evocava a cabeça de um robot - em 1984, "era quase como um animal de estimação que se podia ter em casa", explica. Com a introdução dos primeiros iMacs, a Apple tinha criado "uma forma encantadora e fofinha", que na altura foi comparada na imprensa ao amado e simpático R2-D2 da "Guerra das Estrelas". E três anos mais tarde, a empresa lançou um novo amigo musical do tamanho da palma da mão, dando início a uma era em que os seus produtos nunca estiveram longe do alcance.

Embora, com o passar dos anos, a linguagem visual do iMac G3 possa ter-se desvanecido - os iMacs atuais são descendentes mais próximos do G4, de pescoço comprido e aerodinâmico -, o seu legado de cores vibrantes ressurgiu nos iPhones e iMacs, este último em tons pastel, em vez de tons de fruta, em 2021. No ano passado, também circularam rumores de MacBook Airs coloridos, mas até à data não se concretizaram. Ainda assim, com a estética Y2K de volta, as gerações mais novas a tornarem-se devotas da tecnologia vintage e as novas linhas de produtos a parecerem, bem, repetitivas, talvez seja altura de a maravilhosa estranheza do G3 voltar a inspirar.