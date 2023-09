Mais caros, mais display, mais cores nos cabos, mais afins: hoje é dia de novos iPhones - e consta que vai ser uma festa para o USB-C

Depois de meses de especulação, a Apple divulga esta terça-feira as suas grandes novidades tecnológicas do ano. São esperados três modelos do novo iPhone – o iPhone 15, o iPhone 15 Pro, o iPhone 15 Pro Max -, dois modelos da nova geração de smartwatches – o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra - e muito provavelmente um versão dos Airpods Pro com carregamento USB-C. A nova entrada de carregamento dos dispositivos da Apple em USB-C é, aliás, uma das grandes novidade da marca este ano - porque além de o USB-C chegar aos Airpods Pro vai estar também nos iPhones.

De acordo com a imprensa internacional, as principais mudanças estéticas são esperadas nos modelos Pro do novo iPhone, mais leves, com acabamentos em titânio e ecrãs mais amplos e com bordas mais finas. Os modelos Pro e Pro Max vão ter mais espaço de ecrã, com bordas em volta do display reduzidas de 2,2 para 1,5 milímetros. Os tamanhos devem variar entre as 6,1 e as 6,7 polegadas (que são os atuais tamanhos).

Os dois modelos Pro devem ser equipados com o novo processador A17, enquanto todos os modelos vêm com o iOS 17, a nova variante do sistema operativo dos iPhones - que foi apresentada em junho deste ano. A versão Pro Max pode ter capacidade de armazenamento interno de até 2 TB, o dobro da versão atual, embora nos últimos dias tenham surgido rumores de que as alterações no e espaço de armazenamento tenham ficado para 2024.

Os jornais apontam ainda para um zoom ótico mais potente no novo iPhone Pro Max, permitindo captação de fotografias de objetos mais distantes com maior qualidade. Espera-se um zoom ótico de 5X a 6X, o dobro do 3X dos atuais modelos Pro. A câmara frontal deve ter uma resolução de 12MP e a traseira de 48MP.

Todos os novos modelos também vão ter entrada USB-C (substituindo o lightning), que obedece a uma determinação da União Europeia do ano passado e já é usado na esmagadora maioria dos dispositivos android. E o velhinho cabo branco deve ser substituído por um cabo da cor do aparelho (nos novos Macbook Air - M2 e M2 Pro - já é assim).

Os analistas citados pela imprensa internacional apontam para um aumento médio de cerca de 100 dólares/100 euros no preço dos novos aparelhos, mas ainda não foram revelados os preços exatos. Em fevereiro, Tim Cook, CEO da Apple, alimentou as especulações sobre os alegados aumentos e afirmou que a subida de preço seria justificada.