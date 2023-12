Apple revela nova funcionalidade de segurança para proteção contra ladrões

"Esta é sem dúvida a maior perturbação no design do iPhone desde há vários anos": vem aí o modelo 15

Lançamento do iOS 17: o que há de novo nas funcionalidades do iPhone

A Apple vai lançar uma atualização de segurança do iPhone para manter os ladrões afastados do seu dispositivo.

Servindo como camada extra de proteção para a vasta quantidade de dados pessoais guardados nos iPhones, a nova funcionalidade pretende manter os criminosos afastados, acrescentando passos adicionais para aceder à informação.

Atualmente, os utilizadores de iPhones podem visualizar informações altamente sensíveis e efetuar alterações importantes nas definições dos seus telefones com apenas um código de acesso - a sequência de números de quatro ou seis dígitos normalmente utilizada para realizar uma vasta gama de ações, desde desbloquear o dispositivo a visualizar informações de cartões de crédito e ver todas as palavras-passe armazenadas.

Com a funcionalidade Proteção de Dispositivos Roubados [Stolen Device Protection], os utilizadores estão protegidos mesmo que um ladrão consiga obter o código de acesso. Em vez de dependerem da tradicional sequência de números, os utilizadores com a nova funcionalidade serão agora obrigados a introduzir dados biométricos através do Face ID (leitura facial) ou do Touch ID (impressão digital) para aceder a dados ou efetuar alterações.

Para acções mais sensíveis - alterar a palavra-passe de um ID Apple, adicionar ou remover a leitura facial ou de impressões digitais, desativar a funcionalidade Encontrar iPhone ou desativar a proteção contra dispositivos roubados - serão solicitados dados biométricos aos utilizadores, que terão de esperar uma hora antes de voltarem a introduzir os dados biométricos para efetuar as alterações.

"À medida que as ameaças aos dispositivos dos utilizadores aumentam, trabalhamos incansavelmente para desenvolver novas e poderosas proteções para os nossos utilizadores e os seus dados", afirmou um porta-voz da Apple numa declaração à CNN. "Nos casos raros em que um ladrão pode ver o utilizador a introduzir o código de acesso e depois roubar o dispositivo, a Proteção de Dispositivos Roubados acrescenta uma nova e sofisticada camada de proteção."

As medidas de segurança adicionais só são aplicadas quando um utilizador está longe de um local familiar, como o trabalho ou a casa. Estas localizações são automaticamente aprendidas e armazenadas pelo dispositivo.

Embora atualmente só esteja disponível para os utilizadores da versão beta, a funcionalidade estará disponível para todos os utilizadores do iPhone na próxima atualização de software.