"Aviso de Conteúdo Sensível": se tem um iPhone, vai passar a receber este aviso se alguém tentar enviar-lhe 'nudes' não solicitados

O novo sistema operativo da Apple, o iOS 17, apresentado na segunda-feira, conta com várias atualizações que visam tornar o iPhone "mais pessoal e intuitivo", como descreve Craig Federighi, vice-presidente sénior da engenharia de software da gigante tecnológica, citado em comunicado. Com esta atualização, os utilizadores vão passar a receber um aviso para conteúdo sensível cada vez que receber "vídeos ou imagens sensíveis".

Este aviso vai aparecer em todas as aplicações, das Mensagens ao Airdrop, e até às "third-party apps", isto é, aplicações de terceiros, que não pertencem à Apple. A gigante tecnológica ressalva que "todo o processamento de imagem e vídeo para Aviso de Conteúdo Sensível ocorre no dispositivo, portanto, a Apple não obtém acesso ao conteúdo".

Mas as novidades não se resumem a isto: com este novo sistema operativo, a aplicação das Mensagens também será atualizada para uma nova versão que inclui o 'Check In', uma característica que permite aos utilizadores partilharem a sua localização em tempo real. A Apple salienta a importância desta atualização nas situações em que os utilizadores querem partilhar a sua localização com familiares ou amigos. “Depois de o utilizador iniciar o Check In, o seu amigo ou familiar vai receber automaticamente uma notificação assim que o utilizador chegar [ao destino]. Se o utilizador não estiver a andar em direção ao destino, será temporariamente partilhada informação útil com o contacto selecionado, nomeadamente a localização do dispositivo, o nível de bateria e o estado de serviço do telemóvel. Toda a informação partilhada é encriptada”, explica a Apple.

O iOS 17 resolve também o problema das mensagens de áudio. A partir de agora, se não puder ouvir o áudio no momento em que o recebe, vai ter a possibilidade de o ler. Isto porque o áudio será “automaticamente transcrito” na conversa, “para que os utilizadores possam lê-lo no momento ou ouvi-lo mais tarde”.

Com esta atualização do sistema operativo da Apple, as mensagens de áudio serão automaticamente transcritas (Apple)



Entre as novidades, destaca-se ainda duas aplicações novas - a Journal, uma espécie de diário que utiliza a inteligência artificial para sugerir frases personalizadas, e a StandBy, que permite aos utilizadores observarem informação à distância, em modo ‘tela cheia’, quando o telemóvel está de lado ou a carregar. É “perfeita para colocar numa mesinha de cabeceira, num balcão da cozinha ou numa secretária”, sugere a tecnológica, uma vez que tanto apresenta as horas em vários “estilos de relógio”, como fotografias ou os chamados ‘widgets’.

A Apple criou a StandBy, uma característica dos iPhones que visa oferecer uma "nova experiência em tela cheia" (Apple)

Tal como as restantes atualizações no software dos iPhones, o iOS 17, que ainda não tem data de lançamento, vai estar disponível para um conjunto limitado de dispositivos. Eis a lista de iPhones compatíveis com o novo sistema operativo: