Novos iPhones, novos Apple Watches e novos preços (quase todos mais caros). E claro, o carregamento por USB-C

Como acontece todos os anos, a Apple apresentou os novos iPhones no já tradicional evento de setembro, sediado no quartel-general da marca da maçã trincada em Cupertino, na Califórnia. A diferença foi mesmo que este ano acabou uma era: o prenuncio do fim do lightning cable acabou mesmo por chegar (tecnologia de carregamento exclusiva da Apple).

O iPhone 15 é o primeiro smartphone da marca a ter uma entrada USB-C, depois de um longo braço de ferro com a Comissão Europeia. Também as caixas carregadores dos AirPods Pros, de agora em diante, passam a ter o mesmo sistema de carregamento da maioria de todos os outros aparelhos tecnológicos vendidos na União Europeia.

Posto este tão aguardado momento, foi o próprio director-executivo da Apple, Tim Cook - também como é usual - quem apresentou os quatro novos smartphones: iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e as versões mais baratas o iPhone 15 e 15 Plus. E ainda os dois smartwatches: Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Todos os equipamentos podem ser reservados a partir das 13:00 do dia 15 de setembro e comprados no dia 22 do mês.

Tabela de preços:

- iPhone 15 Pro Max – desde 1.499€ (mesmo preço do que a versão anterior no lançamento)



- iPhone 15 Pro – desde 1.249€ (menos 100€ do que a versão anterior no lançamento)

- Iphone 15 Plus – desde 1139€ (mais 100€ do que a versão anterior no lançamento)



- Iphone 15 - desde 989€ (mais 60€ do que a versão anterior no lançamento)

- Apple Watch Series 9 – 459€ (Alumínio) / 809€ (Aço inoxidável) (versão mais barata custa menos 50€ do que a versão anterior no lançamento)

Apple Watch Ultra 2 – 909€ (menos 100€ do que a versão anterior no lançamento)

Os novos iPhones Pro têm agora um corpo de alumínio e um novo chip (A17) que promete melhores gráficos e melhor desempenho para quem gosta de jogar no telemóvel. Estas duas versões têm ainda um novo display mais brilhante, câmaras com 48 megapixels e 100% de cobalto reciclado nas baterias.

Desta terça-feira em diante, os iPhones e as novas caixas dos AirPods Pro passam a estar equipadas com USB-C tal como já acontecia nos iPads e nos Macs.

Já as versões dos iPhones 15, recebem o chip A16 que até agora era exclusivo dos iPhones 14 Pro. Quanto ao software dos equipamentos, foi partilhada uma antevisão dos sistemas operativos iOS 17 e WatchOS 10.

Em termos de computadores, a maior novidade foi o Mac Pro, cujo preço começa nos 8.499€, mas foram ainda apresentados um novo MacBook Air de 15 polegadas, desde 1.649€, e o Mac Studio, que pode ser comprado por 2.449€.

Quanto às versões do Apple Watch, a grande novidade é a nova funcionalidade de “double tap” (toque duplo), em que os utilizadores tocam com o polegar no indicador, sem tocar no ecrã, para realizar ações como atender chamadas. A versão Ultra 2 tem ainda novas funcionalidades destinadas ao ciclismo e mergulho, com a Apple a garantir que este é o ecrã mais brilhante que alguma vez fabricou.