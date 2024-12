Três homens detidos em Lisboa por tráfico de droga e armas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desmantelou uma rede de tráfico de droga e armas em Lisboa. A operação resultou na detenção de três homens e na apreensão de grandes quantidades de estupefacientes e armamento, sabe a TVI.

O primeiro suspeito, um homem de 58 anos, foi detido na freguesia do Alto do Pina com 25 kg de haxixe em sua posse - ação que viria a desencadear outras diligências policiais. Foram depois realizadas buscas domiciliárias no Beato que levaram à detenção de mais dois indivíduos e à descoberta de um arsenal significativo.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam mais 18,7 kg de haxixe e 3.814 gramas de cocaína. Além das drogas, foram encontradas 11 armas de fogo, incluindo duas armas longas e nove curtas, duas das quais equipadas com silenciadores.

A operação também resultou na apreensão de mais de 900 munições de vários calibres e uma viatura.