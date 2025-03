Venda de artigos falsificados: GNR detém dois suspeitos e apreende milhares de produtos

Homem detido no aeroporto de Lisboa com mais de 30 mil doses de cocaína

A Guarda Nacional Republicana deteve dois homens, de 22 e 55 anos, e apreendeu 34 mil artigos contrafeitos, no concelho de Vila do Conde, informou esta sexta-feira o Comando Metropolitano da GNR do Porto.

No âmbito de uma ação de fiscalização e combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à comercialização de artigos contrafeitos, realizada na terça-feira, no concelho de Vila do Conde, os militares da Guarda identificaram, no interior de um estabelecimento comercial, diversos artigos de marca contrafeitos expostos para venda.

A operação terminou na detenção dos dois suspeitos e na apreensão de cerca de 34 mil artigos contrafeitos, dos quais “cerca de 29 mil são logótipos de diversas marcas registadas e conceituadas no mercado para afixação em malas de luxo”, refere a GNR em comunicado.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

No comunicado, a GNR sublinha que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.