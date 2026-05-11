"Não", o Reino Unido "não é ingovernável". E quer aproximar-se da UE (dez anos após o choque) - TVI

"Não", o Reino Unido "não é ingovernável". E quer aproximar-se da UE (dez anos após o choque)

  • Há 1h e 38min
Keir Starmer

Keir Starmer reage aos resultados das eleições locais e regionais - que não foram bons para o Labour. E neste ano em que se assinala uma década do referendo para o Brexit, o primeiro-ministro britânico quer passear pelo "futuro" junto à UE

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, compromete-se a lutar contra qualquer futura disputa pela liderança dos trabalhistas. Citado pela Reuters, Starmer garante que vai lutar em qualquer disputa pela liderança do Labour e diz que vai fazê-lo contra quem for e tiver de ser.

Em declarações feitas esta segunda-feira, Keir Starmer promete que não se vai afastar dos problemas que o país enfrenta - e é perentório: "Não, não acho que o Reino Unido seja ingovernável", afirma.

O Labour teve um resultado duro nas eleições locais e regionais, realizadas quinta-feira: perdeu mais de mil representantes locais e caiu para terceiro no parlamento regional do País de Gales - desde 1999 que isso não acontecia.

Por outro lado, Starmer diz que pretender dar um "grande salto" imediato para o estreitamento dos laços com a União Europeia e descreve essa decisão como uma plataforma para o futuro.

De qualquer maneira, não respondeu diretamente quando lhe perguntaram se excluiria a possibilidade de prometer a adesão ao mercado único ou à união aduaneira da UE até às próximas eleições, previstas para 2029.

"O que pretendo é dar um grande passo em frente com a cimeira UE-Reino Unido deste ano e aproximar-nos mais, tanto no comércio como na economia, na defesa e na segurança, mas isso será uma plataforma sobre a qual podemos construir à medida que avançamos", afirma.

"Mas, ao fazê-lo, acredito firmemente que temos de virar as costas aos argumentos do passado e não abrir velhas queixas."

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