Porque a Arábia Saudita está a tentar perturbar a ordem mundial do futebol - e as razões podem causar surpresa

Quando o clube saudita Al-Hilal planeou uma oferta de 1,1 mil milhões de dólares para contratar a superestrela do futebol francês Kylian Mbappé - incluindo 332 milhões de dólares para o clube dele, o Paris Saint-Germain (PSG), e um pacote salarial de 775 milhões de dólares para o vencedor do Campeonato do Mundo por apenas um ano - foi criticado como lavagem desportiva.

Mbappé pode ter dito não à oferta em julho, mas um mês depois, Neymar Jr. disse sim ao Al-Hilal, já que o astro brasileiro saiu do PSG por uma taxa de transferência de cerca de 98,5 milhões de dólares (90 milhões de euros) mais extras, de acordo com vários relatos.

Numa janela de transferências recorde, os clubes da Saudi Pro League (SPL) gastaram cerca de mil milhões de dólares, adquirindo 94 jogadores estrangeiros das principais ligas europeias - Ligue 1 de França, La Liga de Espanha, Serie A de Itália, Bundesliga da Alemanha e Premier League de Inglaterra - de acordo com a Deloitte.

Apesar do fraco historial do país árabe em matéria de direitos humanos, a Arábia Saudita está a gastar muito dinheiro para transformar a sua liga nacional de futebol numa competição de estrelas e de boa-fé, o que demonstra a seriedade da sua ambição.

Os clubes sauditas, vários dos quais foram adquiridos pelo Fundo de Investimento Público (FIP) soberano do país, já atraíram alguns dos maiores nomes do desporto.

Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, assinou um contrato de dois anos com o Al-Nassr (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP/Getty Images)

Ao atrair algumas das maiores estrelas do mundo para os Estados do Golfo, a SPL pretende "impulsionar a competitividade dentro e fora do campo", embora faça questão de sublinhar que estes jogadores estrangeiros ajudarão a desenvolver "jovens talentos sauditas".

Durante esta janela de transferências de verão, o PIF, controlado pelo governo, aumentou o valor acumulado destes quatro clubes em quase cinco vezes, tornando-os nos mais valiosos do país, de acordo com as estimativas do site desportivo Transfermarkt.

No início deste verão, o PIF - que é presidido pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman - tomou posse de quatro dos mais fortes clubes de futebol do país: o Al-Hilal, 18 vezes campeão nacional, o Al-Ittihad e o Al-Nassr, nove vezes campeões, e o Al-Ahli, três vezes campeão. (Foto: Leon Neal/Getty Images)

Várias outras estrelas importantes disseram sim à SPL, nomeadamente Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro de 2022, que se juntou ao Al-Ittihad no final do seu contrato com o gigante do futebol espanhol Real Madrid.

Quando a janela de transferências europeia chegou ao fim, as quatro equipas detidas pelo PIF gastaram quase 900 milhões de dólares (835,1 milhões de euros) na compra de jogadores internacionais de elite, mostram os dados do Transfermarkt, que os classificou entre os 20 melhores clubes do mundo por despesas de transferência, ao lado de gigantes do futebol de Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália.

Só o Al-Hilal pagou mais de 378 milhões de dólares (353 milhões de euros), mais do que o PSG e o Arsenal, o que faz dele o segundo clube que mais gastou este ano.

Liga Profissional da Arábia Saudita está a gastar muito dinheiro

Este verão, os clubes sauditas gastaram mais de mil milhões de dólares na contratação de jogadores. A SPL tornou-se o segundo maior investidor na janela de transferências deste ano, à frente da La Liga de Espanha e da Bundesliga da Alemanha, duas das ligas mais estabelecidas do futebol europeu.

Os jogadores recém-adquiridos juntam-se ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, que tem um contrato de dois anos com o Al-Nassr, onde irá ganhar uns impressionantes 200 milhões de dólares por ano, de acordo com os meios de comunicação social estatais sauditas, o que faz dele o jogador de futebol mais bem pago do mundo.

Até o momento, 21 dos jogadores de futebol mais caros da Arábia Saudita em termos de taxas de transferência - todos astros internacionais - jogam num dos clubes de propriedade da PIF.

Apesar dos gastos financeiros, a SPL mantém-se deliberadamente calada sobre as especificidades da sua aposta financeira, com o diretor de operações Carlo Nohra a confirmar à CNN Sport que "não era uma vantagem competitiva [da SPL]" comunicar os salários oferecidos aos jogadores e treinadores.

O PIF tem 777 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, de acordo com o mais recente registo, com ambições de ultrapassar 1 bilião de dólares dentro de alguns anos. Em 2021, adquiriu o clube de futebol inglês Newcastle United, antes de se concentrar nos investimentos no país. O clube está agora também entre os que mais gastam em jogadores.

Fundo soberano da Arábia Saudita é um dos maiores do mundo

O Fundo de Investimento Público (PIF) - o fundo de investimento estatal da Arábia Saudita gerido pelo governo - é o sexto maior fundo soberano do mundo. O PIF investiu em vários desportos no país e no estrangeiro, incluindo futebol, Fórmula 1 e boxe.

Os 10 principais fundos soberanos por ativos, 2023

Os clubes sauditas que não pertencem ao PIF também estão a investir em jogadores importantes, com o antigo capitão do Liverpool, Jordan Henderson, de 33 anos, a receber um salário de 870 mil dólares (700 mil libras) por semana, de acordo com várias notícias, numa transferência do Liverpool para a equipa saudita Al-Ettifaq estimada em 15 milhões de dólares (12 milhões de libras).

Numa entrevista recente ao The Athletic, Henderson disse que esses números "simplesmente não são verdadeiros".

"Essencialmente, o sinal é 'Estamos a falar a sério'", disse à CNN Simon Chadwick, professor de desporto e economia geopolítica na SKEMA Business School.

"Temos tanto dinheiro que, para um jogador que está (...) a chegar ao fim da sua carreira, podemos dar-nos ao luxo de lhe pagar 700.000 libras esterlinas por semana, ou seja lá o que for que lhe estão a pagar, e ainda ter o Cristiano Ronaldo e ainda estar no mercado para outros jogadores também", afirmou Chadwick, descrevendo a abordagem da Arábia Saudita para se tornar uma superpotência desportiva, acrescentando que o céu é o limite em termos de custos.

O amor dos sauditas pelo futebol

A Arábia Saudita segue os passos de vários outros países - incluindo a China e o Qatar - ao investir grandes somas de dinheiro para tentar transformar-se em potências do futebol.

Resta saber se o investimento acelerado da Arábia Saudita terá um impacto duradouro ou se se irá assemelhar a um dispendioso esforço de rebranding.

A equipa nacional saudita participou em vários Campeonatos do Mundo e os clubes do país ganharam vários títulos asiáticos. A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina no Campeonato do Mundo masculino do ano passado foi saudada como uma das maiores reviravoltas da história do torneio, tendo o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud concedido um feriado nacional em reconhecimento da vitória.

Os adeptos do Al Nassr mostram o apoio durante o jogo do Grupo C da Taça dos Clubes Campeões Árabes entre o clube saudita e o Zamalek no King Fahd Sports City em Taif, na Arábia Saudita, a 03 de agosto de 2023 (Stringer/Anadolu Agency/Getty Images)

Os jogos entre clubes podem atrair grandes multidões no país do Médio Oriente. "Por exemplo, Al-Ittihad contra Al-Hilal, estamos a falar de multidões de 40, 50, 60.000 pessoas, são jogos comparáveis em tamanho ao Chelsea vs. Arsenal, Manchester United vs. Manchester City", comentou Chadwick.

Segundo Kieran Maguire, co-apresentador do podcast "The Price of Football", a compra de jogadores famosos, alguns dos quais já passaram do seu auge, também proporciona uma vitória fácil às equipas sauditas.

Quatro clubes detidos pelo Fundo de Investimento Público estão por detrás das maiores transferências da Liga Pro Saudita esta época

Todos os 20 jogadores mais caros da janela de transferências de verão foram comprados por um dos clubes de propriedade do PIF: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal.

As 20 maiores transferências de jogadores da SPL em 2023

Nome Idade Clube Valor Neymar 31 Al-Hilal 89M € Malcom 26 Al-Hilal 59M € Otavio 28 Al-Nassr 59M € Rúben Neves 26 Al-Hilal 55M € Aleksandar Mitrović 28 Al-Ittihad 52M € Fabinho 29 Al-Ittihad 46M € Sergej Milinković-Savić 28 Al-Hilal 40M € Gabri Veiga 21 Al-Ahli 40M € Riyad Mahrez 32 Al-Ahli 35M € Sadio Mané 24 Al-Nassr 29M € Roger Ibañez 24 Al-Ahli 29M € Jota 31 Al-Ittihad 28M € Aymeric Laporte 29 Al-Nassr 27M € Allan Saint-Maximin 26 Al-Ahli 27M € Seko Fofana 28 Al-Nassr 25M € Kalidou Koulibaly 32 Al-Hilal 23M € Luiz Felipe 26 Al-Ittihad 22M € Bono 32 Al-Hilal 21M € Merih Demiral 25 Al-Ahli 19M € Edouard Mendy 31 Al-Ahli 18M €

Nota: Dados de 12 de setembro de 2023. Fonte: Transfermarkt Tabela: Antonio Jarne, CNN

"Do ponto de vista das autoridades sauditas, estão a receber um produto pronto a usar. Toda a gente já ouviu falar de Benzema. Toda a gente já ouviu falar do Cristiano Ronaldo e por aí adiante", afirmou Maguire.

As ambições desportivas da Arábia Saudita não se limitam à SPL ou ao Newcastle United. O país vai receber o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA de 2023 e está a candidatar-se à organização da Taça Asiática de 2027.

Vários meios de comunicação social indicaram também que o reino do Golfo estava a considerar lançar uma candidatura ao Campeonato do Mundo de Futebol Masculino da FIFA de 2030, juntamente com a Grécia e o Egipto - embora, segundo consta, esteja a ponderar retirar a sua candidatura.

Entretanto, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) assinou um contrato que prevê que a Supertaça de Espanha seja disputada na Arábia Saudita até 2029, um acordo que renderá ao organismo governamental espanhol entre 35 e 45 milhões de euros por ano.

Apelar à juventude

A Arábia Saudita tem uma população muito jovem: o último censo do país revelou que vivem no país 32,2 milhões de pessoas, das quais cerca de 42% são estrangeiras - e 51% da população saudita tem menos de 30 anos. Segundo as autoridades sauditas, mais de 80% desta população joga, frequenta ou acompanha o futebol, o desporto nacional.

Um novo contrato social para uma geração cada vez mais jovem

Mais de metade da população da Arábia Saudita tem menos de 30 anos. Duas em cada cinco pessoas que vivem no país são imigrantes - predominantemente homens em idade ativa.

Número de pessoas, por sexo e grupo etário

Fonte: Censo da Arábia Saudita 2022 | Gráfico: Antonio Jarne e Annette Choi, CNN

Chadwick explica que o governo da Arábia Saudita está preocupado com a perspetiva de os membros mais jovens da sociedade se radicalizarem ou de surgir um sentimento antigovernamental como o da primavera Árabe - e procura oferecer à população uma indústria de futebol próspera para a manter apaziguada.

Embora a indústria do futebol gere emprego, rendimentos, receitas de exportação e investimento interno, "o que é igualmente importante é a segurança da família real", acrescenta Chadwick.

A primavera Árabe, uma onda de protestos pró-democracia que assolou o Médio Oriente e o Norte de África em 2011, teve resultados mistos. Quatro ditadores árabes na Líbia, Iémen, Egipto e Tunísia foram depostos, oferecendo uma breve sensação de vitória aos manifestantes, mas, desde então, novas guerras levaram a um recuo dos movimentos populares na região.

Entretanto, as revoltas falhadas no Bahrein e no leste da Arábia Saudita foram seguidas de repressões que duraram anos e de uma guerra civil contínua na Síria.

"O que estamos a começar a ver na Arábia Saudita neste momento é a emergência de um novo contrato social. E o contrato social está essencialmente a dar resposta às necessidades da população da Geração Z", afirmou Chadwick.

" Querem o Ronaldo? Têm-no. Querem algumas das melhores equipas de futebol do mundo? Tem-nas. Querem que o Campeonato do Mundo venha para a Arábia Saudita? É isso mesmo... Mas não nos questionem", explicou Chadwick.

Maguire concorda, observando que o investimento no futebol "pode ser visto como parte de um plano socioeconómico muito mais vasto, gerido pelas autoridades sauditas".

Ao mesmo tempo, registou-se este ano "um aumento significativo do número de sauditas detidos pelas autoridades, por exemplo, por publicarem comentários adversos sobre o país nas redes sociais", revelou Chadwick à CNN.

O grupo de direitos humanos Amnistia Internacional contou à CNN que documentou um retrocesso nos direitos humanos na Arábia Saudita, incluindo uma escalada da repressão à liberdade de expressão e um aumento do uso de leis de contraterrorismo e crimes cibernéticos para silenciar a discórdia. Entre 2022 e 2023, a organização disse ter documentado um aumento nos processos criminais em comparação com os anos anteriores.

Em 2022, a Amnistia registou o maior número de execuções anuais no país em 30 anos, com 196 pessoas assassinadas.

"A reputação é importante para atrair o investimento estrangeiro e (...) Mohammed bin Salman, por muito que tenha um músculo financeiro significativo, precisa do investimento estrangeiro para realizar a sua diversificação", explicou James Dorsey, autor da coluna e blogue sindicalizados "The Turbulent World of Middle East Soccer".

A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo bruto e quase dois terços do rendimento do país ainda provêm da venda de combustíveis fósseis. Mas com os preços do petróleo a descerem regularmente abaixo do que o Estado do Golfo precisa para equilibrar o seu orçamento, tem concentrado esforços na tentativa de atrair investimentos do estrangeiro, juntamente com os esforços para aumentar os preços do petróleo.

De acordo com Chadwick, as projeções indicam que o reino tem cerca de 20 anos para diversificar a economia e garantir que seja mais resiliente - sobretudo para financiar os projetos da Visão 2030, incluindo a cidade Neom de 500 mil milhões de dólares, uma cidade linear de 106 milhas de comprimento chamada The Line e um plano futurista para renovar a capital.

"Parte da grande visão de Mohammed bin Salman, olhando para 2030, é o seu desejo de tornar a Arábia Saudita menos dependente dos recursos naturais, para olhar para uma economia pós-combustível [envolvendo] turismo, entretenimento. Se a Arábia Saudita puder tornar-se um centro de grandes eventos desportivos, será uma forma de atrair interesse para o país", referiu Maguire.

A CNN contactou o Ministério dos Desportos saudita para comentar as alegações de que o reino tem vindo a reverter os direitos humanos e a investir no futebol como forma de "lavagem desportiva" da imagem do país.

Em resposta a críticas anteriores sobre a alegada "lavagem desportiva" da Arábia Saudita, o ministro dos desportos do reino, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, afirmou: "As pessoas que não conhecem a Arábia Saudita, que nunca estiveram na Arábia Saudita, falam sobre o país como se tivessem vivido lá durante 30 ou 40 anos. Por isso, digo sempre às pessoas: venham à Arábia Saudita. Venham ver a Arábia Saudita.

"Vejam o que é, vejam as pessoas, conheçam as pessoas. Vejam o que o país está a fazer para o futuro das pessoas na Arábia Saudita e depois podem criticar o que quiserem", acrescentou.

Falta de transparência: A Arábia Saudita ameaça os novos sistemas de governação no desporto

A Arábia Saudita já perturbou a indústria do golfe e, com o futebol, Maguire explicou à CNN, "eles sentem que podem fazer isso provavelmente em menor escala, mas talvez, numa última análise, para gerar mais interesse em termos de audiência se seguirem o mesmo caminho".

Em 2021, o PIF, controlado pelo governo saudita, financiou o LIV Golf, alegadamente com um custo de 2 mil milhões de dólares, atraindo muitos dos melhores jogadores do desporto para longe do PGA Tour, sediado nos EUA, e do DP World Tour, sediado na Europa, oferecendo prémios monetários avultados, com Jimmy Dunne, membro da direção do PGA Tour, a recear que estes pudessem acabar por "ser donos do golfe".

No início deste ano, o PGA Tour, sediado nos Estados Unidos, anunciou que ia estabelecer uma parceria com o LIV Golf, apoiado pela Arábia Saudita, pondo fim a uma disputa que tem atormentado o jogo profissional masculino no último ano.

"Eles têm um horizonte ilimitado e uma quantidade ilimitada de dinheiro", declarou Dunne numa audiência controversa no Senado sobre as tréguas entre as duas equipas.

No que diz respeito ao futebol, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, a entidade que rege o futebol europeu, rejeitou a ameaça competitiva que a SPL poderia representar.

"Tanto quanto sei, Mbappe e [Erling] Haaland não sonham com a Arábia Saudita. Não acredito que os melhores jogadores no auge das suas carreiras fossem para a Arábia Saudita", afirmou no mês passado.

"Quando me falam dos jogadores que foram para lá, ninguém sabe onde estão a jogar".

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, tem uma opinião diferente, referindo-se ao facto da janela de transferências de verão da Arábia Saudita permanecer aberta depois dos clubes europeus verem a sua fechar: "Não sei até que ponto é estável e penso que as próximas duas semanas vão mostrar até que ponto é um desafio, porque o que quer que aconteça lá, já ninguém pode reagir.

"Não sei onde é que isto vai dar, mas parece-me mais do que uma ameaça ou uma preocupação, porque não vejo como é que podemos negá-lo nestes momentos, o que é que podemos fazer?", acrescentou.

Ainda assim, o novo diretor de futebol da SPL, Michael Emenalo, diz que o que o futebol saudita está a fazer "não é diferente do que a Premier League tem feito".

"Houve uma época em que tudo girava em torno da Itália. Houve uma altura em que tudo girava em torno de Espanha. O que procuramos na indústria é uma oportunidade para competir, e competir numa escala uniforme e melhorar o que quer que exista na indústria", afirmou Emenalo num comunicado de imprensa enviado à CNN.

Jordan Henderson, na foto com o treinador do Al-Ettifaq, Steven Gerrard, à esquerda, recebeu um salário de 700 000 libras por semana, segundo várias notícias, numa transferência do Liverpool para o Al-Ettifaq da Arábia Saudita avaliada em 15,4 milhões de dólares (12 milhões de libras). (Foto: Getty Images)

Carlo Nohra, diretor de operações da nova Liga Profissional Saudita, disse à CNN que existe uma lógica por detrás da estratégia da liga de que o dinheiro não é problema para atrair estrelas internacionais.

"Não podemos esperar estar a pagar o valor de mercado para atrair pessoas para cá nesta fase inicial do nosso desenvolvimento".



Mas os analistas dizem que a diferença está no nível de transparência, que "simplesmente não existe na Arábia Saudita", explicou Chadwick à CNN.

A UEFA, entidade que rege o futebol europeu, tem regras de fair play financeiro (FFP) sobre as despesas das equipas, enquanto a Major League Soccer nos EUA tem um limite salarial para os seus clubes.

Nohra disse à CNN que, eventualmente, o país quer que 0,3% do seu PIB seja proveniente do futebol, para que seja semelhante ao da Premier League na economia do Reino Unido - acima do valor atual de "0,000 qualquer coisa".

"Atualmente, não têm qualquer hipótese de chegar a esse valor", explicou Maguire, mas acrescentou que a SPL poderá talvez entrar no top 10 das ligas nacionais do mundo.

"Isso é viável, dada a quantidade de dinheiro que estão a gastar".

"Acho que eles são realistas. Não dizem que vão ultrapassar a La Liga ou a Premier League ou as principais ligas europeias", disse Maguire.

Em 2019, quando o Instituto Peterson de Economia Internacional comparou os fundos soberanos do mundo com base em critérios como a governação, a transparência e a responsabilidade, o PIF obteve uma pontuação muito abaixo da média numa medida que combina estes critérios e ficou classificado entre os 10 piores de 64 fundos, logo acima do Fundo Russo de Investimento Direto.

A CNN contactou o PIF para obter mais comentários sobre os investimentos no desporto, em particular no futebol e no golfe, e as críticas sobre a falta de transparência.

Chadwick manifestou preocupação quanto ao facto de a falta de regras financeiras que afetam os clubes sauditas serem suscetíveis de diluir os regulamentos FFP da UEFA, bem como os da Premier League, ou de afetar os sistemas de governação da FIFA, o organismo que rege o futebol mundial.

A falta de transparência no fundo de riqueza da Arábia Saudita já levantou suspeitas nas esferas política e do golfe nos EUA. No início deste verão, a Subcomissão Permanente de Investigações do Senado lançou um inquérito sobre o acordo do PGA Tour com o LIV Golf, controlado pelo PIF.

Chadwick disse à CNN que, enquanto não houver uma organização independente que monitorize os relatórios financeiros de cada liga, "ninguém sabe ao certo quais são as informações financeiras exatas".

"Este vácuo [de informação], esta incerteza está envolta numa camada de lobbying, que tem como objetivo sobrevalorizar ou subvalorizar os valores das transferências dos jogadores e a informação salarial, porque serve um objetivo político", afirmou Chadwick, acrescentando que este objetivo é "sinalizador".

"É quase como se os jogadores de futebol se estivessem a tornar numa espécie de peões geopolíticos".

* Chris Isidore, Eoin McSweeney, Eleni Giokos, Andrew McNicol, Tamara Qiblawi e Andrew Raine contribuíram para a reportagem