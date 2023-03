A Arábia Saudita libertou Saad Almadi, um cidadão norte-americano, detido durante mais de um ano por causa de publicações na rede social Twitter, nas quais eram feitas críticas ao príncipe herdeiro do reino, anunciou o filho.

Almadi foi acusado de alimentar uma ideologia terrorista e de tentar destabilizar o reino, bem como de apoiar e financiar atividades terroristas. Uma das suas publicações no Twitter mencionava o caso de Jamal Khashoggi, o jornalista assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul em 2018, outras criticavam medidas do governo saudita e a corrupção em Riade.

Almadi morava nos EUA. Foi detido em novembro de 2021 à chegada a Riade para uma estadia de duas semanas no país de origem. No início do passado mês de outubro foi condenado a 16 anos de cadeia, estando impedido de viajar para fora da Arábia Saudita por outros 16 anos após cumprir pena de prisão. Se cumprise todo o tempo de pena, ficaria na prisão até aos 87 anos e teria de viver até aos 104 para poder regressar aos EUA, onde tem toda a família.

Nem a Arábia Saudita nem os Estados Unidos confirmaram até agora a libertação de Saad Almadi, de 72 anos, um cidadão com dupla nacionalidade, norte-americana e saudita. Mas o filho, Ibrahim Almadi, confirmou que Almadi estava, na segunda-feira à noite, em casa com familiares que vivem em Riade.

A detenção do norte-americano foi uma das várias alegadas violações dos direitos humanos que prejudicaram as relações entre o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Outra foi o homicídio de Jamal Khashoggi, colaborador do jornal norte-americano Financial Times, dentro de um consulado saudita em Istambul, em 2018.