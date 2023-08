Morreu a atriz brasileira Aracy Balabanian

A atriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro.

A artista estava internada na Clínica São Vicente, na zona sul da cidade. O hospital confirmou a morte à CNN Brasil, mas não divulgou a causa.

Com mais de meio século de carreira, a artista ficou célebre pelos seus papéis em novelas e outras produções da TV Globo, como as personagens Cassandra, em “Sai de Baixo”, e Dona Armênia, em “Rainha da Sucata”.

Filha de imigrantes e paixão pelo teatro

Aracy Balabanian nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a 22 de fevereiro de 1940.

Filha de imigrantes arménios, apaixonou-se pelo teatro e decidiu ser atriz quando foi levada pelas irmãs mais velhas, quando já morava em São Paulo, a assistir uma peça do dramaturgo Carlo Godoni.

“Chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz, e já perceber que ia ter muitas dificuldades”, disse Balabanian ao Memória Globo.

A atriz sempre dizia que o seu pai era contra a escolha de ser atriz: “Comecei numa época em que não era bonito fazer televisão, nem teatro.”

Aos 14 anos, enquanto estudava no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, assistiu uma palestra do dramaturgo Augusto Boal, que a convidou a fazer um teste para o Teatro Paulista do Estudante. Passou e o seu primeiro trabalho foi a peça “Almanjarra”.

Ao Memória Globo, diz lembrar-se de ler uma crítica de Décio de Almeida Prado e Sábado Magaldi: “Escreveram uma crítica que terminava assim: ‘Aracy Balabanian: guardem esse nome’. Fiquei possuída".

Ao terminar o ensino secundário, entrou para a Universidade de São Paulo (USP), onde estudou simultaneamente na Escola de Arte Dramática (EAD) e no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).