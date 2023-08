“Vou botar essa prédio na chon!” Recorde Aracy Balabanian, “atriz de primeira grandeza”, as despedidas dos artistas e os grandes papéis nas novelas

A atriz Aracy Balabanian morreu, esta segunda-feira (7 de agosto), aos 83 anos. A artista soma mais de 60 produções no currículo – a maioria delas na televisão. A sua última aparição foi na longa metragem “Sai de Baixo”, de 2019, baseada na série de sucesso que foi para o ar entre 1996 e 2002, também estrelada por Aracy.

Ela estreou-se no pequeno ecrã em 1964, na novela “Marcados pelo Amor”. Alguns anos depois, protagonizou duas novelas da extinta TV Tupi: “Antônio Maria”, de 1968, e “Nino, o Italianinho”, do ano seguinte.

A sua estreia na TV Globo, emissora onde protagonizou os seus maiores sucessos, foi em 1972 na novela “O Primeiro Amor”. No mesmo ano, participou da série infantil “Vila Sésamo”.

Aracy Balabanian na novela “O Primeiro Amor”, de 1972 / Acervo/Globo

Relembre os papéis mais emblemáticos de Aracy Balabanian

O Casarão (1976)

A atriz deu vida a Violeta, filha do casal protagonista, interpretado por Yara Cortes e Mário Lago, no terceiro período da novela.

A trama retratava as questões vividas por cinco gerações de uma família. Com idas e vindas no tempo, a história desenvolve-se em três épocas distintas, apresentadas simultaneamente, e atores diferentes interpretam os mesmos personagens em cada fase.

Coração Alado (1980)

Aracy Balabanian em Coração Alado, 1980 Acervo Globo

Na novela de Janete Clair, Aracy era Maria Faz Favor, uma trocadora de camionetas que vivia um romance escondido com o barão Von Strauss, interpretado por Jardel Filho.

Ti Ti Ti (1985)

Aracy era Marta em “Ti Ti Ti” / Bazilio Calazans/Globo

Na primeira versão da novela, Aracy deu vida a uma das costureiras de Ari, interpretado por Luis Gustavo, um homem que se passa por um estilista espanhol para rivalizar com André Spina, vivido por Reginaldo Faria.

Que Rei Sou Eu? (1989)

Na novela de época, a atriz era Loulou Lion, a dona de uma taberna que sabe a verdade sobre o filho do rei. A produção, ambientada em 1786 num país europeu fictício, faz alusão à Revolução Francesa para fazer uma paródia do Brasil.

Rainha da Sucata (1990)

Aracy era a Dona Armênia em Rainha da Sucata, de 1990 / Nelson Di Rago/Globo

Ao lado de nomes como Glória Menezes, Tony Ramos e Regina Duarte, Aracy estava no elenco de “Rainha da Sucata”, em que deu vida à Dona Armênia. Na trama, a personagem descobre negócios de seu falecido marido e torna-se dona do território onde existe uma empresa no coração da Avenida Paulista. É nesse contexto que sua frase “Vou botar essa prédio na chon!” é dita quando ela resolve demolir o prédio.

Deus nos Acuda (1992)

Aracy voltou a viver emblemática personagem de “Rainha da Sucata” para a produção de Sílvio Abreu. Na história, ela torna-se dona de um prédio em Santos, onde enlouquece os moradores, que fazem parte da trama, além de repetir a frase que lhe deu fama na outra novela.

A Próxima Vítima (1995)

Atriz Aracy Balabanian em A Próxima Vítima 1995 Acervo Globo

Aracy é Filomena, a chefe da família Ferreto, proprietária de um frigorífico de São Paulo. Com o seu poder, manieta a vida e a morte de muitos personagens da trama.

Sai de Baixo (1996-2002)

Aracy Balabania deu vida a Cassandra durante anos em “Sai de Baixo” / Jean Pierre Pingoud/Globo

Miguel Falabella, Luis Gustavo, Marcia Cabrita, Marisa Orth, Tom Cavalcante, Aracy Balabanian em "Sai de Baixo". Acervo Globo

Entre os seus maiores sucessos está a série “Sai de Baixo”, que esteve na TV Globo de 1996 a 2002. Aracy era uma das protagonistas do programa humorístico e dava vida a Cassandra, uma das moradoras do 6º andar do prédio residencial que era comandado por Vava. A série era protagonizada por Miguel Falabella, Maria Orth e Luis Gustavo.

A trama ganhou um filme em 2019, onde a família está falida e vive de favor com o porteiro.

Da Cor do Pecado (2004)

Aracy Balabanian, Sérgio Malheiros e Lima Duarte em Da Cor do Pecado, 2004 Crédito João Miguel Júnior _ Globo

Aracy da vida a Germana Pacheco, uma das personagens centrais da trama. Ela era a governante da mansão dos Lambertini e a guardiã do grande segredo sobre a verdadeira origem de Paco, um dos protagonista da novela.

Passione (2010)

Aracy era irmã do protagonista, vivido por Tony Ramos, em “Passione” / João Miguel Júnior/Globo

Saramandaia (2013)

A atriz deu vida a Dona Pupu, do remake da novela que foi para o ar em 1975. Ela é a mãe de Aristóbulo, interpretado por Gabriel Braga Nunes, que vira lobisomem todas as noites de quinta-feira.

“Atriz de primeira grandeza”, diz Falabella; veja a repercussão da morte entre famosos

Miguel Falabella e outros famosos lamentaram a morte da atriz Aracy Balabanian. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na zona sul da capital fluminense. O hospital confirmou a morte à CNN, mas não divulgou a causa.

No seu perfil oficial no Instagram, Falabella agradeceu Aracy pela amizade e parceria dentro e fora dos palcos.

“Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu”, escreveu.

Os dois brilharam na série de comédia “Sai de Baixo”, da TV Globo, que foi exibida entre 1996 e 2002. Aracy dava vida a Cassandra, que era sogra de Caco Antibes — personagem de Falabella, que também era responsável pelo roteiro da produção.

Outros famosos prestaram suas homenagens à atriz nos comentários do post, como Carolina Dieckmann, Juliana Paiva, Ingrid Guimarães, Negra Li, Adriane Galisteu e Reynaldo Gianecchini.

Claudia Raia postou em seu Instagram uma foto e um vídeo com a atriz, que a visitou para conhecer seu filho Luca.

Gianecchini também usou os stories do seu perfil no Instagram para Aracy, com quem contracenou nas novelas “Da Cor do Pecado” e “Passione”.

“Bravo Balabambam, toda luz”, escreveu o ator.

O ator Lázaro Ramos lembrou de seu convívio com Aracy e das risadas da atriz. Ele também postou sua homenagem no Twitter.

O coração tá disparado, as memórias de tantos momentos bons não param de vir.

As risadas e conselhos amorosos além dos incentivos foram tantos que ficarão tatuadas em minha pele pra sempre. Me perdoem compartilhar esses prints mas eles são pra mostrar um pouco mais como é… pic.twitter.com/ogAAcUwsDw — Lázaro Ramos (@olazaroramos) August 7, 2023

O presidente Lula também usou as redes sociais para lamentar a morte da atriz e exaltar sua dedicação à arte.

O Brasil acordou hoje sem Aracy Balabanian, que fez parte dos palcos e da TV brasileira por mais de 50 anos. Da estreia nos palcos pelas mãos de Augusto Boal, passando por espetáculos do antigo Teatro Brasileiro de Comédia, ainda nos anos 60, Aracy estrelou programas como Vila…

Políticos como a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), também se manifestaram. A paulista chamou Aracy de “ícone da dramaturgia” e enalteceu a sua luta pelo reconhecimento do Genocídio Armênio. Antes de a atriz nascer, os seus familiares foram para o Brasil fugindo do massacre promovido pelos turcos otomanos na Armênia.

Um ícone da dramaturgia, Aracy Balabanian também foi uma lutadora pelo reconhecimento do Genocídio Armênio, e assinante do manifesto Armênios contra Bolsonaro.

Descanse em paz, Aracy Balabanian. pic.twitter.com/0i0qBaUgvH — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 7, 2023

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse que Aracy “deixa um enorme legado para a arte brasileira”.

Marcelo Freixo (PSB) — presidente da Embratur — chamou Aracy de “uma das rainhas da dramaturgia brasileira”.

A cantora Gaby Amarantos também prestou homenagem à atriz pelo Twitter.