Arcade Fire confirmados para o primeiro dia do NOS Alive

Arcade Fire são a nova confirmação para o dia 11 de julho, no Palco NOS, juntando-se aos já confirmados para este dia The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas, Nothing But Thieves e Kenya Grace.

Os bilhetes estão disponíveis.

Oriundos de Montreal, Canadá, nos primeiros anos de 2000, os Arcade Fire conquistaram uma reputação pelos seus transcendentes espetáculos ao vivo que trouxeram ambição de tamanho de arena para palcos de todas as dimensões.

WE (2022), o sexto álbum dos Arcade Fire, é um épico de 40 minutos que chega agora ao Palco NOS da 16ª edição do NOS Alive.