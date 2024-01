Arcebispo de Cantuária, que conduziu a coroação do rei Carlos III, visita Portugal

A Igreja Lusitana vai receber o arcebispo de Cantuária, líder espiritual na Comunhão Anglicana e Primaz da Igreja de Inglaterra, em 17 e 18 de fevereiro, estando previsto um encontro com o Presidente da República, anunciou aquela Igreja.

Esta é a primeira visita de Justin Welby a Portugal, e ocorre no âmbito do 100.º Sínodo Diocesano da Igreja Lusitana, que decorrerá na Catedral de S. Paulo (ex-Convento dos Marianos), em Lisboa.

A Igreja Lusitana informou esta segunda-feira que Justin Welby estará em Portugal acompanhado da mulher, Caroline Welby, e cumprirá um intenso programa, que começará na manhã de 17 de fevereiro com um encontro com líderes religiosos e ecuménicos em Portugal”.

Nesse dia, da parte da tarde, será celebrada a eucaristia de abertura do Sínodo, presidida pelo bispo diocesano, Jorge Pina Cabral, na qual a Igreja Lusitana espera a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e Vera Jardim, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa.

Após a celebração haverá um encontro entre o arcebispo de Cantuária e o Presidente da República, para apresentação de cumprimentos.

No domingo, 18 de fevereiro, Justin Welby e a mulher visitarão a Paróquia Lusitana da Sagrada Família, em Belas-Queluz, com celebração da eucaristia, “seguida de visita ao trabalho social desenvolvido no Centro Social desta Paróquia”, informou a Igreja.

O Sínodo tem como tema genérico “Chamados à Esperança e Santidade - Testemunhar Juntos” e, segundo uma nota da Igreja Lusitana, “marca uma etapa histórica no caminhar multisecular de uma Igreja que realizou o seu Sínodo fundador em 1880”.

“A sinodalidade é uma marca distintiva da Igreja Lusitana e do Anglicanismo, já que a Igreja é governada pelo Sínodo, órgão máximo, que é presidido pelo Bispo diocesano e no qual têm assento o clero e os representantes leigos das diversas paróquias e organismos eclesiais”, explica o comunicado.

Citado na nota, o bispo diocesano, Jorge Pina Cabral, expressou “a sua alegria por esta visita, que reconhece a presença histórica da Igreja Lusitana e o seu trabalho de Missão na sociedade portuguesa e que constitui também uma oportunidade de aprofundamento do trabalho ecuménico e inter-religioso em Portugal”.

Justin Portal Welby, de 68 anos, é o 105.º arcebispo da Cantuária e o primaz da Igreja da Inglaterra, cargo que lhe confere o título de líder espiritual da Comunhão Anglicana mundial. Antes de ser ordenado, em 1992, trabalhou durante 11 anos na indústria petrolífera. Sucedeu a Rowan Williams como arcebispo de Cantuária em 21 de março de 2013.

Em maio do ano passado, conduziu a cerimónia de coroação do rei Carlos III, depois de em maio de 2018 ter casado o príncipe Harry com Meghan Markle.