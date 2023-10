Buscas por idosa desaparecida em Arcos de Valdevez retomadas na segunda-feira

As buscas por uma mulher de 75 anos que está desaparecida desde a tarde de sábado no concelho de Arcos de Valdevez vão ser retomadas na segunda-feira, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo, as buscas pela idosa, que desapareceu na localidade de Cabo, cessaram hoje às 19:36.

Hoje de manhã, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo tinha indicado à Lusa que estavam a ser mobilizados 26 operacionais e 10 viaturas na operação.

A mesma fonte referiu que a idosa foi vista pela última vez “quando visitava uns amigos” naquela localidade.

O alerta para o desaparecimento da mulher foi dado às 15:46 de sábado.