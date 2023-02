As duas maiores economias da América do Sul estão a negociar a criação de uma moeda comum. Mas os analistas estão cépticos.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, e o presidente argentino, Alberto Fernández, escreveram uma peça conjunta - publicada no jornal argentino "Perfil" - em que dizem que pretendem promover uma maior integração entre os dois vizinhos.

A dupla disse que tinham "decidido avançar com as discussões sobre uma moeda sul-americana comum que pudesse ser utilizada para fluxos financeiros e comerciais, reduzindo os custos operacionais e a vulnerabilidade externa".

O anúncio veio quando Lula visita a Argentina para a sua primeira viagem ao estrangeiro desde a sua tomada de posse no início do mês. Numa conferência de imprensa em Buenos Aires, disse que o estabelecimento de uma moeda comum para o comércio iria reduzir a dependência do dólar americano, cuja forte subida no ano passado foi dolorosa para vários países .

"Se dependesse de mim, teríamos comércio externo sempre na mesma moeda dos outros países, pelo que não teríamos de depender do dólar", disse Lula.

O ministro das Finanças do Brasil, Fernando Haddad, minimizou o alcance dessa ideia em conversa com repórteres, de acordo com a Reuters. Salientou que a falta de dólares norte-americanos na Argentina pesava sobre o comércio entre os dois países e que os líderes governamentais estavam a explorar possíveis soluções, mas que isso não significava que o real brasileiro estivesse de saída.

Uma ponte demasiado longe

Os dois países fazem ambos parte do bloco comercial Mercosul, que também inclui o Paraguai e o Uruguai. As negociações sobre a criação de uma moeda comum têm surgido periodicamente desde a sua fundação em 1991.



Win Thin, chefe global de estratégia de mercado na Brown Brothers Harriman, disse que as negociações ressurgiram agora porque Lula está mais alinhado politicamente com Fernández do que com Jair Bolsonaro.



Os mercados emergentes também foram duramente atingidos pelo forte dólar americano, o que suscitou queixas sobre o seu domínio no sistema financeiro global. O dólar subiu quase 8% em relação a um cabaz das principais moedas em 2022, tornando as importações de alimentos e energia mais caras.



Ainda assim, os investidores duvidam que os esforços para criar uma moeda comum na região ganhem muita atração.

"Acho que não vai a lado nenhum", disse Thin. "Para o Brasil e para a Argentina, parece realmente uma ponte demasiado longe."



O Brasil - lidando com uma subida acentuada das taxas de juro - enfrenta uma desaceleração acentuada no crescimento este ano. O Banco Mundial estima que a sua economia vai expandir-se em apenas 0,8% em 2023, contra um crescimento de 3% em 2022.



Mas a posição económica do Brasil tem sido muito mais robusta do que a da Argentina ao longo das últimas duas décadas, disse Thin. "A credibilidade dos bancos centrais e das instituições no Brasil é muito mais forte", afirmou.



A Argentina continua a ser atingida por uma inflação devastadora. Os preços no consumidor subiram 95% no ano passado. Os esforços para controlar a situação forçaram o país a retirar o seu stock de reservas estrangeiras e a pôr um ponto final no investimento empresarial.



Hasnain Malik, chefe de investigação no Tellimer, afirmou em comunicado que a divergência nas circunstâncias económicas tornaria extremamente difícil para os dois países entrar na mesma página. "O Brasil e a Argentina estão muito longe da convergência da política económica e do desempenho necessário para lançar [uma] união monetária", afirmou.