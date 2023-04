“Se vocês pensam que estão a dizer algo positivo ou bem intencionado, o que quer que seja... Saudável, não saudável, grande, pequeno, isto ou aquilo, sexy, não sexy… Não devíamos, há maneiras de elogiar alguém ou de ignorar aquilo que se vê e não se gosta”.

É com estas palavras, através de um vídeo no TikTok, que Ariana Grande começa por responder aos comentários que tem vindo a receber sobre o seu corpo magro. E esclarece: “O corpo com que têm vindo a comparar o meu corpo atual era a (minha) versão menos saudável”.



A fase negativa a que a artista se refere foi por volta de 2018 e 2019. Uma altura em que Ariana Grande chegou mesmo a admitir, numa entrevista à revista Vogue, em 2019, que tinha poucas memórias relativas ao ano anterior porque estava “sempre bêbada e triste”.

No vídeo mais recente, detalha: “Tomava muitos antidepressivos, bebia álcool, comia mal, foi um dos piores momentos da minha vida, quando olhavam para mim consideravam-me ‘saudável’, mas não era realmente”, e relembra: “Nunca sabem aquilo pelo qual uma pessoa está a passar, por isso sejam mais gentis, com os outros e convosco”.

Muitos dos comentários questionam a saúde de Ariana Grande. Entre eles, uma fã diz: "Pareces tão mais magra, o que aconteceu, pff nós queremos que sejas saudável”. Enquanto noutros pode ler-se “come comida”. Há também quem acredite que a cantora está a emagrecer para um papel da bruxa Glinda, de Oz, num musical.



No vídeo, a cantora dá uma lição a todos os bodyshamers que criticam corpos que não correspondem ao seu ideal de beleza, afirmando que “há muitas formas diferentes de ter um ar saudável e belo”.