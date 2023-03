Um grande tornado atingiu a cidade de Little Rock, no estado norte-americano do Arkansas, durante a tarde desta sexta-feira. De acordo com os serviços de emergência dos Estados Unidos há várias árvores arrancadas do chão e casas destruídas, sendo que centenas de pessoas foram retiradas das suas habitações.

A CBS News refere que a Universidade do Arkansas declarou que devem existir várias vítimas, referindo-se mesmo a uma situação "catastrófica".

As imagens da localidade mostram vários destroços e casas completamente destruídas, sendo que já foi declarada emergência para várias cidades da zona. De momento é impossível perceber quantos feridos poderão existir do fenómeno.

Os meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos tiveram mesmo de se deslocar do local onde estavam a operar, uma vez que o tornado se deslocava na direção do local onde o serviço funciona regularmente.

Aquele mesmo serviço refere ainda que são 28 milhões as pessoas que podem vir a ser afetadas pelo fenómeno, estando dentro da bolha considerada como estando em "vigilância". Os serviços de emergência falam num "tornado grande e destrutivo" que poderá passar por vários outros estados.

With the newly-issued Tornado Watch, now more than 28 million people in a Tornado Watch.



Find and follow your local NWS office for the latest at https://t.co/GWrG0hTRHN https://t.co/YkA9JobMwH pic.twitter.com/IL3iKjNTdo — National Weather Service (@NWS) March 31, 2023