“A fome é a arma invisível do genocídio”. Se nada for feito, este grupo de arménios “será destruído”

Um antigo procurador principal do Tribunal Penal Internacional afirmou que existem "bases razoáveis para acreditar que está a ser cometido um genocídio contra os arménios" na região contestada de Nagorno-Karabakh.

"Não há crematórios e não há ataques com catanas. A fome é a arma invisível do genocídio. Se não houver uma mudança dramática imediata, este grupo de arménios será destruído em poucas semanas", afirmou Luis Moreno Ocampo numa carta de opinião de especialista, na segunda-feira.

Nagorno-Karabakh é uma região sem litoral entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, onde vive uma grande população arménia, mas que é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão.

A Arménia e o Azerbaijão disputam a região há décadas. Ocampo trabalhou no TPI, sediado nos Países Baixos, até 2012.

Na segunda-feira, peritos da ONU instaram o Azerbaijão a levantar o bloqueio ao corredor de Lachin, a única estrada que liga o Nagorno-Karabakh à Arménia. O bloqueio está em vigor há sete meses.

Num comunicado de imprensa, o ACNUR apelou ao Azerbaijão para que pusesse termo à "terrível crise humanitária" na região do Nagorno-Karabakh, que, segundo o ACNUR, resultou na escassez de alimentos, medicamentos e produtos de higiene.

"O bloqueio do corredor de Lachin é uma emergência humanitária que criou uma grave escassez de alimentos básicos essenciais, incluindo óleo de girassol, peixe, frango, produtos lácteos, cereais, açúcar e leite em pó para bebés", afirmou.

As provisões médicas também se estão a "esgotar rapidamente", acrescentou.

O ACNUDH instou o governo do Azerbaijão a "cumprir as suas obrigações internacionais de respeitar e proteger os direitos humanos" e apelou às forças de manutenção da paz russas na região para protegerem o corredor.

Ambos os pedidos estão em conformidade com o acordo de cessar-fogo de novembro de 2020.

"É essencial garantir a segurança, a dignidade e o bem-estar de todos os indivíduos durante este período crítico", acrescentaram.

A questão foi levantada numa reunião do Conselho de Segurança da ONU em 3 de agosto, com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Vahe Gevorgyan, a alertar para o facto de o bloqueio do Azerbaijão ter afetado 2 000 mulheres grávidas, cerca de 30 000 crianças, 20 000 idosos e 9 000 pessoas com deficiência.

Em julho, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que a UE estava "profundamente preocupada com a grave situação humanitária" na região do Nagorno-Karabakh, argumentando que "cabe às autoridades azeris garantir imediatamente a segurança e a liberdade de circulação ao longo do corredor de Lachin e não permitir que a crise se agrave ainda mais".

Um porta-voz do Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou no mês passado que Blinken tinha falado com o Presidente do Azerbaijão para "expressar a sua profunda preocupação com a situação humanitária em Nagorno-Karabak" e sublinhou a "necessidade urgente de livre trânsito de veículos comerciais, humanitários e privados através do corredor de Lachin".