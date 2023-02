Um total de 74 bombeiros e 21 veículos estão a combater um incêndio florestal perto da localidade de Provisende, na freguesia de Roças, em Arouca, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um porta-voz do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto da ANEPC disse à Lusa que as chamas estão a arder “só mesmo monte”, sem colocarem em risco qualquer habitação ou povoação.

O alerta de incêndio foi dado por volta das 23:20 de sábado e o combate às chamas conta com operacionais de várias corporações de bombeiros da zona, acrescentou o porta-voz.