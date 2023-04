A mais recente descoberta arqueológica no Peru é de uma múmia enterrada há mais de mil anos, anterior ao período Inca. Um grupo de arqueólogos encontrou-a num sepulcro subterrâneo em Cajarmarquilla, a 20 quilómetros da capital, Lima. Foi encontrada com alguns cabelos e pedaços de pele ainda intactos, havendo ainda fragmentos de peças de cerâmica e uma corda.

Os arqueólogos acreditam que se trata da múmia de um adolescente que viveu há 1.100 ou 1.200 anos com as tribos da região. Pertenceria a uma tribo do Peru anterior à ascensão do império Inca, conhecido por construir a cidade de Machu Picchu.

A arqueóloga responsável pelo projeto disse à Reuters que a múmia foi encontrada "em bom estado de conservação". Foi encontrada a 200 metros de profundidade perto do local onde outra múmia tinha sido encontrada em 2022.

Em janeiro do ano passado já tinham sido descobertos 12 adultos e oito crianças aparentemente sacrificadas num ritual no mesmo local.

De acordo com a Reuters, o complexo de Cajamarquilla, em tempos um próspero centro de comércio, é composto por ruínas de várias construções, entre as quais quatro pirâmides e um labirinto formado por paredes.