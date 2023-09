Mais é mais: o maximalismo está a tornar o design de interiores novamente divertido (veja a exuberância destas casas)

Desde o nascimento do modernismo, há mais de um século, o lema “menos é mais” - famoso mote adotado pelo arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe - tornou-se sinónimo de sofisticação.

E em nenhum outro lugar isso foi mais evidente do que nas nossas casas, onde a popularidade dos interiores de estilo escandinavo e japonês (para não mencionar a nossa obsessão de curta duração com a "especialista em arrumação" Marie Kondo, cujos métodos de desarrumação varreram o mundo durante a pandemia) reflectiu valores de simplicidade, contenção e propósito sobre o excesso e a decadência.

No entanto, nos últimos anos, um número crescente de designers e proprietários de casas voltou-se para cores, padrões e justaposições de texturas marcantes. Ousado, expressivo e extravagante, este maximalismo (por oposição ao minimalismo) é, em muitos aspectos, a antítese das linhas simples e das paletas de cores suaves que têm dominado a decoração contemporânea.

E é um estilo enraizado numa filosofia completamente diferente: que mais é mais.

Embora o termo só tenha surgido em reação ao minimalismo moderno, ele tem raízes nos estilos decorativos dos séculos XVII e XVIII, quando o barroco e o rococó floresceram na Europa. Muitas vezes associada aos muito ricos - pense no exuberante Palácio de Versalhes de Luís XIV -, a estética do excesso entrou e saiu de moda, ressurgindo na era vitoriana e mais tarde sendo entrelaçada com movimentos como a Art Nouveau e o pós-modernismo.

Talvez inspirado pela ascensão das redes sociais e por uma reação contra a frugalidade da era da recessão, o estilo parece estar a desfrutar de um ressurgimento.

O novo livro "Living to the Max: Opulent Homes & Maximalist Interiors" [tradução à letra, "Vivendo ao Máximo: Casas Opulentas e Interiores Maximalistas"] presta homenagem ao maximalismo através da lente de quase 30 projetos - na sua maioria casas particulares, juntamente com um punhado de alojamentos boutique - e das histórias, influências e processos criativos das pessoas por detrás deles. Desde o exuberante apartamento de Milão da estilista Rosita Missoni até à casa glamorosa e teatral de Hollywood da ícone burlesca Dita Von Teese, o título brilhante demonstra que o maximalismo é frequentemente definido não por regras estabelecidas, mas pela excentricidade e ecletismo dos habitantes.

O design como auto-expressão

A casa de Mallorca do designer de interiores Matthew Williamson é um exemplo disso mesmo. Rica em tons pastel e estampados florais, está repleta de lustres, espelhos dourados e paredes de mosaico mourisco que reflectem a abordagem exuberante e alegre do seu proprietário ao design.

A casa de Matthew Williamson em Maiorca, uma das duas propriedades do designer de interiores apresentadas em "Living to the Max". Cortesia de Matthew Williamson/Living to the Max/Gestalten 2023

"Acho que, no fundo, sempre fui um maximalista", disse Williamson por correio eletrónico. "Sempre me senti atraído por coisas que têm um padrão, patine, textura ou cor interessantes e objectos que parecem contar uma história. Em última análise, as nossas casas são, ou podem ser, um reflexo das nossas personalidades e dos nossos gostos."

Para a designer de jóias Solange Azagury-Partridge, cuja casa de campo em Somerset, no Reino Unido, também é apresentada em "Living to the Max", o maximalismo é - ao contrário do seu oposto - um meio de auto-expressão.

"O minimalismo exige que se adira a uma forma rigorosa de ver e viver", disse ela. "É um ponto de vista forte e corajoso, mas (que) não permite caos ou desvios. A nossa casa não é o local onde nos sentimos mais livres para nos expressarmos? É por isso que o maximalismo funciona tão bem e será sempre relevante."

Vista do interior da casa de campo da designer de jóias Solange Azagury-Partridge, em Somerset, Reino Unido, com uma decoração arrojada. Nick Rochowski/Living to the Max/Gestalten 2023

Muitos dos designers apresentados no livro aderem de bom grado - e associam o seu trabalho - ao movimento maximalista. Mas alguns, como o designer Sam Buckley, de Edimburgo, evitam o rótulo (embora adoptem alguns dos princípios que ele representa).

"Embora compreenda que algumas das minhas criações podem tocar em algumas sensibilidades associadas ao maximalismo, não é algo em que tenha pensado antes", disse Buckley à CNN. "Procuro inspiração em tantas coisas diferentes que acho difícil classificar o meu trabalho como um estilo único, exceto o radicalismo, talvez."

Divertida, brincalhona e sofisticada, a casa de Buckley em Edimburgo combina a sua extensa coleção de arte com mobiliário de várias épocas e artigos de decoração peculiares. Em contraste, o apartamento que criou para a designer de jogos Miss Carey (também apresentada em "Living to the Max") inspira-se nos "supergráficos" americanos dos anos 60. Embora as duas casas sejam esteticamente diferentes, ambas são caracterizadas pelo uso destemido da cor por Buckley.

"Embora eu prefira a simplicidade observada do minimalismo, o que muitas vezes o desilude é a utilização da cor", diz o designer. "Penso que o maximalismo é um ótimo antídoto para os esquemas de cores cinzentas ou beges, frequentemente vistos e aborrecidos, que dominam o minimalismo.

"Mas não vejo porque é que não podemos ter mais minimalismo com uma melhor utilização da cor, e é isso que eu defendo realmente."

Dita Von Teese, ícone do burlesco, fotografada na sua biblioteca com prateleiras embutidas, concebidas para refletir os arcos mouriscos pré-existentes na sala.



A sala vermelha, a que foram acrescentadas prateleiras embutidas, concebidas para espelhar os arcos mouriscos pré-existentes na sala, para albergar a extensa coleção de livros da estrela. (Ela própria é uma autora de bestsellers; o último livro de Von Teese, um guia de estilo intitulado Fashioning the Femme Fatale, deverá ser publicado no próximo ano). A sala exibe uma grande parte da extensa coleção de antiguidades de Von Teese - "as coisas eram feitas de forma mais bonita na altura" - mas o sofá é uma reprodução. "Não tinha espaço para um sofá Art Deco em tamanho real, por isso criámos algo com um aspeto dos anos 30, mas numa escala mais pequena", afirma. Von Teese usa uma das suas peças favoritas de loungewear vintage, que ela colecciona. "Este é realmente extravagante", diz ela. "Tem uma longa cauda e umas mangas compridas em forma de balão, e não podemos deixar de nos perguntar porquê. Talvez tenha sido feito para um filme ou assim." (Architectural Digest) Foto Trevor Tondro/Arquivo Otto/Viver ao Máximo/Gestalten 2023

"Living to the Max: Opulent Homes & Maximalist Interiors", publicado pela Gestalten, já está disponível.